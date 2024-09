EÚ podpísala dohodu o finančnom mechanizme hospodárskeho priestoru

Brusel 12. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že EÚ a štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Európskej zóny voľného obchodu (EZVO) podpísali dohodu o finančnom mechanizme EHP na roky 2021 - 2028 a protokoloch o prístupe na jednotný trh EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že vo štvrtok v mene EÚ podpísala balík dohôd a protokolov o finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru na roky 2021 - 2028 s tromi štátmi EZVO - Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, a tiež dva protokoly o ročných colných kvótach o oslobodení od cla pre niektoré islandské a nórske ryby a produkty rybolovu vstupujúce na trh EÚ.



Uvedená dohoda bola na úrovni vyjednávačov dosiahnutá v novembri 2023 a schválená Radou EÚ (členské krajiny) 25. júna 2024. Pred jej úplným uplatňovaním bude musieť dohodu schváliť aj Európsky parlament.



Finančný mechanizmus EHP bude na obdobie od mája 2021 do apríla 2028 predstavovať viac ako 1,8 miliardy eur v grantoch udelených projektom z 15 štátov (Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). Okrem toho Nórsky finančný mechanizmus poskytuje viac ako 1,4 miliardy eur 13 členským štátom EÚ, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004.



Výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič, zodpovedný aj za vzťahy so štátmi EHP a EZVO, v správe pre médiá uviedol, že podpis tejto dohody je ďalším pozitívnym míľnikom vo vzájomných vzťahoch, keďže EÚ si tento rok pripomína 30. výročie Dohody o EHP.



"Finančné mechanizmy EHP a Nórska odrážajú výhody, ktoré štáty EHP/EZVO čerpajú zo svojho prístupu na jednotný trh EÚ. Teraz musíme zabezpečiť implementáciu programov a projektov v prijímateľských štátoch podporovaných oboma finančnými mechanizmami," vysvetlil.



EHP bol založený Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z roku 1992, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1994. Ide o integračné zoskupenie EÚ, jej členských štátov a členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), okrem Švajčiarska. Členské štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP sa označujú ako štáty EHP/EZVO.



Dohoda o EHP je postavená na spoločných hodnotách a princípoch a predstavuje faktor politickej a hospodárskej stability, ako aj prosperity a bezpečnosti.



Finančný mechanizmus EHP na roky 2021 - 2028 stanovuje príspevok štátov EHP a EZVO k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v EHP s cieľom podporovať neustále a vyvážené posilňovanie obchodných a hospodárskych vzťahov. Tematickými prioritami sú európsky zelený prechod, demokracia, právny štát a ľudské práva ako aj sociálne začlenenie a budovanie odolnosti.