EÚ a Švajčiarsko podpísali dohody o prehĺbení hospodárskych vzťahov

Na snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezident Švajčiarskej konfederácie Guy Parmelin podpísali balík dohôd zameraných na prehĺbenie hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a Švajčiarskom. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že balík vytvára moderný rámec vzťahov pre EÚ a Švajčiarsko, ktorý umožňuje vzájomný bezproblémový prístup na trh so 460 miliónmi spotrebiteľmi v kľúčových sektoroch a prináša ekonomické výhody obom stranám.

Zosúladením noriem a pravidiel v úzko integrovaných oblastiach sa zabezpečí právna istota, zjednoduší obchod s tovarom, ako sú zdravotnícke pomôcky a potravinárske výrobky, a uľahčia sa cezhraničné dodávky pre podniky na oboch stranách. Dohody zaistia i konzistentnejšie pravidlá pre jednotlivcov, ktorí žijú, pracujú alebo študujú na hranici medzi EÚ a Švajčiarskom.

„Tento prelomový balík odráža strategický význam partnerstva medzi EÚ a Švajčiarskom. Znamená to, že naša spolupráca je plne v súlade s realitou a ambíciami 21. storočia. Modernizáciou a prehĺbením našich väzieb v kľúčových sektoroch - od obchodu a dopravy až po zdravotníctvo a energetiku - posilňujeme právnu istotu, podporujeme inovácie a vytvárame nové príležitosti pre našich občanov a podniky,“ uviedla šéfka EK v tlačovej správe.

Balík obsahuje aktualizácie štyroch existujúcich dohôd, ktoré Švajčiarsku už poskytujú prístup na vnútorný trh EÚ. Týkajú sa leteckej dopravy, pozemnej dopravy, voľného pohybu osôb a vzájomného uznávania posudzovania zhody.

Zavádza ale aj nové dohody. Dohoda o bezpečnosti potravín vytvorí spoločný priestor bezpečnosti potravín, ktorý bude zahŕňať všetky rozmery potravinového reťazca. Dohoda o elektrickej energii umožní účasť Švajčiarska na vnútornom trhu EÚ s elektrickou energiou. Dohoda o zdraví umožní Švajčiarsku zapojiť sa do mechanizmov a orgánov EÚ, ktoré sa zaoberajú závažnými cezhraničnými hrozbami pre zdravie. Ďalšia dohoda zavádza stály a spravodlivý finančný príspevok Švajčiarska k hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Únie. Iná dohoda zas pokryje účasť Švajčiarska v Agentúre EÚ pre vesmírny program na činnosti, súvisiace so zložkami Galileo a Európska geostacionárna navigačná prekrývajúca služba (EGNOS) vesmírneho programu Únie.

Súčasťou tohto balíka sú aj aktualizácie ustanovení o riešení sporov v dohode o obchode s poľnohospodárskymi produktmi, aby boli v súlade s najnovšími dohodami o voľnom obchode, ktorých sú EÚ a Švajčiarsko príslušnými stranami.

Každá dohoda, ktorá umožňuje účasť Švajčiarska na trhu EÚ, bude odrážať vývoj právnych predpisov EÚ v príslušnej oblasti a zabezpečí, aby ich Švajčiarsko dynamicky uplatňovalo. Dohody budú obsahovať ustanovenia o riešení sporov a v prípade potreby sa budú uplatňovať pravidlá štátnej pomoci.

Balík dohôd zároveň otvára cestu Švajčiarsku k účasti na aktivitách programov Horizont Európa, Euratom Research and Training, ITER/F4E (Fusion for Energy), Digitálna Európa, Erasmus+ i EU4Health.

Rokovania o tomto balíku dohôd, ktoré prebiehali pod politickým vedením eurokomisára pre obchod e ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča, boli ukončené v decembri 2024.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
