EÚ a Svetová banka chcú rozšíriť prístup k elektrine pre Afričanov

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spolu so Skupinou Svetovej banky spojili sily, aby v najbližších rokoch rozšírili prístup k elektrickej energii pre milióny obyvateľov Afriky a zlepšili energetickú konektivitu pre ľudí na tomto kontinente. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Skupiny Svetovej banky Ajay Banga po stredajšom pracovnom stretnutí v Bruseli oznámili spoločný zámer zosúladiť iniciatívu Európskej komisie na zväčšenie obnoviteľných zdrojov v Afrike s Misiou 300, ktorej cieľom je do roku 2030 poskytnúť elektrinu 300 miliónom ľudí v Afrike.



Komisia pripomenula, že vzhľadom na to, že približne 600 miliónov ľudí v Afrike ešte stále nemá prístup k elektrickej energii, existuje naliehavá potreba "koordinovaných a ambicióznych opatrení" na rozšírenie prístupu Afričanov k elektrine. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na uvoľnenie rastového potenciálu Afriky, uspokojenie rastúceho dopytu po elektrine, vytváranie pracovných miest pre ďalšiu generáciu a zlepšenie kvality života.



Cieľom spolupráce medzi EK (iniciatíva Zväčšovanie obnoviteľných zdrojov v Afrike) a Skupinou Svetovej banky (Misia 300) je podporiť túto energetickú transformáciu.



"Máme spoločnú úlohu poháňať Afriku čistou energiou. Vlani v novembri som spolu s juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom spustila kampaň Zväčšovanie obnoviteľných zdrojov v Afrike, aby sme podporili investície, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. Dnes ideme ešte ďalej. Spájame sily so Svetovou bankou, aby sme urýchlili zavádzanie obnoviteľnej energie na kontinente. Spoločne chceme poskytnúť čistejšiu a udržateľnejšiu elektrinu miliónom ľudí," opísala situáciu Leyenová v správe pre médiá.



Spolupráca medzi Európskou komisiou a Skupinou Svetovej banky uľahčí zvýšenú podporu financovania projektov udržateľnej energie v Afrike a vyvrcholí na samite lídrov skupiny G20 v Južnej Afrike v novembri 2025.