Brusel 10. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že EÚ a Ukrajina predĺžili platnosť dohody o cestnej doprave do konca roka 2025. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že s cieľom uľahčiť prístup Ukrajiny na svetové trhy umožnením plynulejšieho tranzitu cez krajiny EÚ a posilnením obchodných väzieb s jednotným európskym trhom, EÚ a Ukrajina predĺžili svoju dohodu o cestnej doprave do 31. decembra 2025.



Od vykonávania dohody, od 29. júna 2022, cestný obchod medzi Ukrajinou a EÚ bol výrazne posilnený, z čoho mali prospech hospodárstva oboch strán.



EK pripomenula, že od nadobudnutia platnosti dohody sa dovoz EÚ z Ukrajiny cestnou dopravou zvýšil o 42 % z hľadiska objemu tovarov a o 28 % z hľadiska ich hodnoty. Ukrajina do EÚ mesačne vyváža viac ako 200.000 ďalších ton tovaru ako pred podpisom dohody. Na druhej strane vývoz EÚ na Ukrajinu vzrástol o 37 % z hľadiska objemu a o 50 % z hľadiska hodnoty tovarov. Ukrajinský dovoz z EÚ stúpol o 200.000 ton mesačne od nadobudnutia platnosti dohody.



Dohoda, ktorá bola pôvodne podpísaná 29. júna 2022, v reakcii na rozsiahlu inváziu Ruska na Ukrajinu, uľahčuje prístup Ukrajincov na svetové trhy tým, že umožňuje plynulejší tranzit prepravovaných komodít cez krajiny Únie a posilňuje obchodné väzby s jednotným trhom EÚ.



Platnosť dohody bola v júni 2024 predĺžená do 30. júna 2025 s ustanovením o automatickom šesťmesačnom obnovení, pokiaľ jedna zo zmluvných strán nevznesie námietku aspoň tri mesiace vopred.



Dohoda, ktorá bola pôvodne zavedená na zmiernenie vplyvu stratených dopravných trás a trhov na východnej Ukrajine v dôsledku ruskej agresie, medzitým potvrdila svoj zásadný význam pre podporu koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, uľahčenie prepravy životne dôležitého tovaru (pohonné látky, humanitárna pomoc) a zároveň umožňuje, aby sa vývoz obilia, rudy, ocele a ďalších dôležitých komodít, dostal do EÚ aj mimo nej.



Pri predĺžení dohody v júni 2024 EK zaviedla opatrenia na silnejšie presadzovanie záujmov členských štátov EÚ a tiež mechanizmy na riešenie narušení trhu (napríklad s obilím), vrátane osobitnej pracovnej skupiny pre monitorovanie dodržiavania predpisov.



Podobná dohoda existuje aj medzi EÚ a Moldavskom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)