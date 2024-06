EÚ a Ukrajina rozšírili dohodu o cestnej doprave

Brusel 20. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že s Ukrajinou sa dohodla na rozšírení súčasne platnej dohody o cestnej doprave o ďalší rok - do 30. júna 2025 - čo umožní ukrajinským kamiónom vstup na územie EÚ bez povolenia. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Komisia spresnila, že cieľom dohody je pomôcť Ukrajine dostať sa na svetové trhy uľahčením tranzitu cez EÚ a ďalší rozvoj jej prepájania s jednotným európskym trhom. Dohoda bola podpísaná 29. júna 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu a odvtedy výrazne zvýšila objem obchodu medzi Ukrajinou a EÚ v prospech oboch strán.



Platnosť dohody sa predlžuje do 30. júna 2025 s predĺžením na obdobie ďalších šesť mesiacov, pokiaľ jedna zo strán s tým nebude súhlasiť a neposkytne dôkazy o tom, že došlo k závažnému narušeniu trhu cestnej dopravy, alebo že sa ciele dohody neplnia.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v správe pre médiá uviedla, že od podpisu pôvodnej dohody sa vývoz cez ukrajinské cestné komunikácie do EÚ výrazne zvýšil - viac než o 300.000 ton tovaru vyvážaného mesačne. Zároveň prudko vzrástol ukrajinský dovoz z EÚ, pričom hodnota dovozu sa v porovnaní s vývoznou hodnotou zvýšila takmer trojnásobne a dosiahla pôsobivých 700 miliónov eur mesačne (v porovnaní s 250 miliónmi eur mesačne z obdobia spred dohody).



"Predĺženie platnosti tejto dohody je silným vyjadrením európskej solidarity. Posilnením dohody spoľahlivými zárukami kladieme základy pre budúce trvalé dopravné spojenia, ktoré posilnia odolnosť Ukrajiny," vysvetlila Valeanová.



Vykonávanie dohody, ktorú EÚ a Ukrajina uzavreli aj v dôsledku straty dopravných trás a vývozných trhov východne od Ukrajiny, v dôsledku ruskej agresie, podporujú koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tie uľahčujú prepravu životne dôležitého tovaru, ako sú pohonné hmoty a humanitárna pomoc na Ukrajinu a umožňujú ukrajinský vývoz obilia, železnej rudy a ocele na trh EÚ aj mimo nej.



Predchádzajúci dátum ukončenia platnosti dohody bol 30. jún 2024. Aktualizovanú a rozšírenú dohodu podpísali vo štvrtok v Bruseli komisárka Adina Valeanová a za Ukrajinu námestník ministra pre komunity, územia a rozvoj infraštruktúry Serhij Derkač.



Podobná dohoda o cestnej doprave existuje medzi EÚ a Moldavskom.