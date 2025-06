EÚ a Ukrajina sa dohodli na modernizácii vzájomných obchodných vzťahov

Brusel 30. júna (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen v pondelok v spoločnom vyhlásení ocenili podpis zásadnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou o modernizovaných obchodných vzťahoch. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šefčovič v správe pre médiá potvrdil, že Európska komisia a Ukrajina dosiahli dohodu o preskúmaní bilaterálnej prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode, ktorá podľa jeho slov „otvára novú kapitolu v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou“.



Spresnil, že dohoda stanovuje dlhodobý, predvídateľný a recipročný rámec, prospešný pre vývozcov, podniky a poľnohospodárov na oboch stranách, ktorý posilní integračné ambície Ukrajiny.



„Toto je plne v súlade s našimi dynamickými obchodnými vzťahmi, ktoré neustále rastú. Objem obchodu v roku 2024 dosiahol približne 67 miliárd eur, čo je nárast oproti 26 miliardám z roku 2016,“ vysvetlil komisár. Dodal, že toto partnerstvo prinieslo EÚ ekonomické výhody, keď vygenerovalo obchodný prebytok vo výške 18 miliárd eur.



Šefčovič spresnil, že ide o vyváženú, spravodlivú a realistickú dohodu, o „najlepší možný výsledok v zložitých geopolitických podmienkach“. A z politického hľadiska je to silný signál podpory EÚ pre Ukrajinu. „Je to aj reakcia na obavy našich členských štátov, poľnohospodárov a výrobcov potravín. Vypočuli sme ich a teraz konáme,“ odkázal Šefčovič.



Pripomenul, že eurokomisia zabezpečila silný ochranný mechanizmus na ochranu trhov EÚ, najmä tam, kde by dovoz z Ukrajiny mohol spôsobiť ťažkosti na úrovni Únie alebo jej členských štátov.



Dohoda rozširuje obchodné príležitosti pre agropotravinárske výrobky a v prípade citlivých položiek, ako sú vajcia, cukor a pšenica, sa kvóty pre Ukrajinu zvyšujú, ale zostávajú pod historickými objemami obchodu, aby sa zabezpečila stabilita trhu EÚ. Ukrajina zvýši kvóty na vývoz bravčového mäsa, hydiny a cukru z EÚ a zníži alebo zruší clá na iné produkty, čo posilní exportné príležitosti pre európskych poľnohospodárov, najmä v členských štátoch susediacich s Ukrajinou.



Hansen pripomenul, že EÚ udeľuje autonómne obchodné opatrenia Ukrajine od júna 2022, keď boli odstránené clá a kvóty pre 36 agroproduktov, ktoré neboli zrušené v roku 2016. Tieto opatrenia boli dvakrát predĺžené a ich platnosť sa skončila 5. júna. V súčasnosti sú nahradené prechodným režimom založeným na kvótach z roku 2016.



Komisár zdôraznil, že medzi kľúčové prvky dohody patrí záväzok Ukrajiny postupne zosúladiť normy poľnohospodárskej výroby s normami EÚ do roku 2028 (dobré životné podmienky zvierat, používanie pesticídov).



Hansen vysvetlil, že súčasné objemy kvót pre väčšinu produktov sa zvýšia na najvyššiu úroveň obchodu v posledných rokoch. „Hovoríme o masle, sušenom odstredenom mlieku, slade a lepku, ovsených a jačmenných krúpach. V prípade niektorých produktov sme sa dohodli na úplnej liberalizácii. Ide o mliečne výrobky, ako je sušené plnotučné mlieko, fermentované mlieko, ale aj huby, hroznová šťava,“ povedal Hansen a dodal, že EÚ skúma aj možnosti podpory vývozu Ukrajiny na jej tradičné a globálne agropotravinárske trhy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)