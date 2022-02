EÚ a USA budú rokovať o spolupráci v oblasti plynu

Brusel 7. februára (TASR) - Vysokí predstavitelia Európskej únie (EÚ) a USA majú na pondelok naplánované rokovania o plyne. Podľa zdrojov z Bruselu sa obe strany zaviažu k väčšej spolupráci v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG).



Podľa správy, ktorú TASR prevzala z agentúry Reuters, EÚ a USA sa v návrhu spoločného vyhlásenia zaviažu, že budú pracovať na tom, aby zabezpečili dodávky LNG v prípade prerušenia transportu komodity ruskými plynovodmi, keďže napätie medzi Západom a Ruskom, najväčším európskym dodávateľom plynu, stúpa.



Závislosť Európy od ruského plynu sa v ostatných mesiacoch dostala do centra pozornosti. Nižšie ako očakávané dodávky suroviny a rastúce napätie v súvislosti s hromadením ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou pomohli vytlačiť ceny plynu na rekordné maximá. Ruské dodávky sa podieľajú približne 40 % na spotrebe zemného plynu v Európe.



Na stretnutí v pondelok sa vysokí predstavitelia EÚ a USA zaviažu k väčšej spolupráci v oblasti LNG, uvádza sa v návrhu spoločného vyhlásenia, ktoré získala agentúra Reuters.



„EÚ a Spojené štáty majú v úmysle spolupracovať, aby globálne trhy so skvapalneným zemným plynom mali v krátkodobom horizonte kapacitu poskytovať dodatočné a diverzifikované dodávky v prípade prerušenia transportu plynovodmi,“ uvádza sa v návrhu, ktorý sa môže ešte zmeniť.



To by mohlo pomôcť Európe, ak Rusko obmedzí dodávky plynu v reakcii na ekonomické sankcie Západu v prípade invázie na Ukrajinu. Kremeľ tvrdí, že inváziu neplánuje.



Rusko však v uplynulých mesiacoch dodalo Európe menej plynu ako obvykle, čo podnietilo niektorých predstaviteľov EÚ a Medzinárodnú agentúru pre energetiku, aby obvinili Moskvu, že využíva plyn ako nástroj na vyvíjanie tlaku. Ruský energetický gigant Gazprom pritom argumentuje, že si plní všetky dlhodobé zmluvy. Ale predáva menej plynu na spotovom trhu a neplní zásobníky, ktoré vlastní v Európe.



„Je neprijateľné používať dodávky energie ako zbraň alebo geopolitickú páku,“ uvádza sa v návrhu vyhlásenia EÚ - USA.



Dovoz LNG do Európy dosiahol v januári rekordnú výšku 11,8 miliardy kubických metrov (m3), pričom takmer 45 % pochádzalo z USA.



EÚ prehodnocuje svoje krízové plány pre prípad prerušenia dodávok. Predstavitelia bloku od konca minulého roka rokujú s rôznymi dodávateľmi vrátane Kataru a Nórska o zvýšení objemu.



Pôvodne boli tieto rokovania predovšetkým reakciou na vysoké ceny, ale pre stúpajúce napätie s Ruskom sa rozhovory ešte zintenzívnili.



Azerbajdžan prejavil jasnú ochotu podporiť EÚ v prípade prerušenia tokov plynu, uviedla eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová po minulotýždňovom stretnutí s vládnymi predstaviteľmi Azerbajdžanu.



V návrhu vyhlásenia v súvislosti s pondelkovými rokovaniami sa píše tiež, že plyn môže byť len krátkodobým riešením pre EÚ. Odvoláva sa pritom na potrebu odklonu od fosílnych palív, ako je plyn, keďže sa Únia snaží obmedziť globálne otepľovanie a dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050.