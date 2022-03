EÚ a USA budú spolupracovať na zaistení energetickej bezpečnosti

Brusel 25. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden v piatok ráno v Bruseli oznámili, že sa obe strany zaviazali spolupracovať na podpore energetickej bezpečnosti Európy v nadchádzajúcich rokoch a udržateľne znižovať energetickú závislosť Európy od Ruska investovaním do prechodu na čistú energiu.



V spoločnom vyhlásení uviedli, že USA sa budú usilovať o zabezpečenie dodatočných objemov skvapalneného zemného plynu (LNG) na trhu EÚ v objeme najmenej 15 miliárd kubických metrov (bcm) v roku 2022 s očakávaným nárastom dodávok v budúcnosti. EÚ a USA okrem toho spoločne poskytnú občanom a podnikom v EÚ a susedných partnerských krajinách stabilné, cenovo dostupné, spoľahlivé a čisté dodávky energie.



Obaja lídri odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine a spresnili, že zdieľajú cieľ riešiť núdzovú situáciu v oblasti energetickej bezpečnosti. Znamená to zaistiť dodávky energie nielen pre EÚ, ale aj pre Ukrajinu. Privítali v tejto súvislosti integráciu Ukrajiny s energetickými trhmi EÚ.



EÚ na samite v Bruseli potvrdila svoj cieľ dosiahnuť nezávislosť od ruských fosílnych palív ešte pred koncom desaťročia a nahradiť ich stabilnými, cenovo dostupnými, spoľahlivými a čistými dodávkami energie pre občanov a podniky EÚ.



Spojené štáty americké a Európska komisia sa dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre energetickú bezpečnosť (TFES), aby stanovili parametre tejto spolupráce a vykonali jej implementáciu. Pracovnej skupine bude predsedať zástupca Bieleho domu a zástupca šéfky eurokomisie.



Nová pracovná skupina sa zameria na viaceré naliehavé problémy. USA sa pokúsia zabezpečiť vrátane spolupráce s medzinárodnými partnermi dodatočné objemy skvapalneného zemného plynu (LNG) pre trh EÚ v roku 2022 vo výške aspoň 15 miliárd kubických metrov s očakávaným nárastom v budúcnosti.



Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi EÚ na zabezpečení stabilného dopytu dodatočného amerického LNG minimálne do roku 2030 vo výške približne 50 miliárd kubických metrov ročne. Cenový vzorec by mal zahŕňať najmä zváženie spotovej ceny zemného plynu v Henry Hub, americkom stredisku na vyrovnanie plynu, a ďalších stabilizačných faktorov.



USA a eurokomisia zapoja kľúčové zainteresované strany vrátane súkromného sektora, aby sformulovali okamžité odporúčania, ktoré v EÚ aj USA znížia celkový dopyt po plyne. Má to byť prostredníctvom rýchlejšieho zavádzania a využívania technológií čistej energie. Vhodným príkladom sú partnerstvá v oblasti technológií a riešení energetickej účinnosti - rozšírenie používania inteligentných termostatov, zavádzanie tepelných čerpadiel, širšie verejné obstarávanie zariadení na čistú energiu, investície do inovatívnych technológií a odklon od fosílnych palív.



Do tejto skupiny odporúčaní patrí aj urýchlenie plánovania a schvaľovanie projektov v oblasti obnoviteľnej energie a strategickej energetickej spolupráce vrátane veterných technológií na mori. A aj vypracovanie stratégií na urýchlené zavádzanie technológií čistej energie vrátane rozšírenia solárnej a veternej energie či spolupráca na zaistenie pokroku vo výrobe a využívaní čistého a obnoviteľného vodíka.



V neposlednom rade USA a EÚ sú odhodlané rokovať a následne implementovať ambicióznu globálnu dohodu o obchode s oceľou a hliníkom, založenú na znižovaní škodlivých emisií, ktorá podporí dekarbonizáciu priemyslu a zníži celkový dopyt po energii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)