< sekcia Ekonomika
EÚ a USA podpísali memorandum o partnerstve ohľadom kritických surovín
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 24. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že EÚ a Spojené štáty v piatok podpísali memorandum o porozumení o strategickom partnerstve v oblasti kritických nerastných surovín a dohodli sa na akčnom pláne EÚ - USA pre kritické nerastné suroviny. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že tieto iniciatívy odrážajú záväzok EÚ prehĺbiť spoluprácu v oblasti kritických surovín a že ide o kľúčový krok k posilneniu odolnosti a diverzifikácie dodávateľských reťazcov v čase spoločných geopolitických a ekonomických výziev.
Memorandum vo Washingtone podpísali eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Tento dokument formalizuje strategické partnerstvo EÚ a USA s cieľom budovať bezpečné a udržateľné dodávateľské reťazce kritických nerastných surovín. Predpokladá bilaterálnu spoluprácu naprieč celým hodnotovým reťazcom - od prieskumu, ťažby, spracovania a rafinácie až po recykláciu a zhodnocovanie, pričom podporuje inovácie, investície a geologické mapovanie, ako aj opatrenia na strane ponuky a dopytu.
Okrem toho Šefčovič a obchodný zástupca USA Jamieson Greer predstavili akčný plán EÚ a USA pre odolnosť dodávateľského reťazca kritických nerastných surovín, ktorý otvára cestu k možnej viacstrannej obchodnej iniciatíve s globálnymi partnermi.
„Je povzbudivé vidieť, že spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti kritických surovín nadobúda konkrétnu podobu. Vízia existuje, teraz je skutočnou skúškou jej realizácia, teda premeniť spoločné ambície na projekty s reálnym dosahom. To určí náš úspech,“ uviedol Šefčovič v správe pre médiá.
Podľa jeho slov kritické suroviny stoja v centre každého odvetvia orientovaného na budúcnosť a odolnosť je preto kľúčová a riešenie zraniteľností nevyhnutné.
V rámci akčného plánu majú EÚ a USA v úmysle spolupracovať na preskúmaní širokej škály obchodných politík a nástrojov na posilnenie koordinovaných medzinárodných opatrení. Môžu tam patriť cenové minimá upravené o hranice, trhy založené na normách, dotácie cenových medzier a dohody o odbere. Očakáva sa, že spolupráca sa zameria aj na vypracovanie spoločných noriem pre ťažbu, spracovanie a recykláciu, na podporu investícií, spoločný výskum a inovácie, stratégie vytvárania zásob a na mechanizmy rýchlej reakcie v prípade prerušenia dodávok.
Obe strany plánujú pokračovať v práci na odolnosti kritických nerastov na príslušných medzinárodných fórach vrátane skupiny G7 a Fóra pre geostacionárnu angažovanosť v oblasti zdrojov (FORGE).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
