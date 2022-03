EÚ a USA predstavili dohodu o zvýšení dodávok LNG do Európy

Brusel 25. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty v piatok predstavili dohodu o zvýšení dodávok amerického skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy. Lídri EÚ sa totiž snažia urýchlene znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a riešiť hroziacu energetickú krízu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dohoda oznámená počas návštevy amerického prezidenta Joea Bidena prichádza po troch summitoch v Bruseli, na ktorých sa lídri zaoberali ruskou inváziou na Ukrajinu a rokovali o ďalšej podpore pre Kyjev.



Ruský útok spôsobil, že už predtým vysoké ceny energií stúpli na nové rekordy, a donútil EÚ radikálne prehodnotiť svoju energetickú stratégiu. Únia prisľúbila, že tento rok zredukuje dovoz ruskej ropy o dve tretiny. Na dosiahnutie tohto cieľa chce zvýšiť import z iných krajín a podporiť obnoviteľné energie.



"Spojené štáty budú spolupracovať s medzinárodnými partnermi a budú sa snažiť v roku 2022 zabezpečiť dodatočné objemy LNG pre trh EÚ v celkovom objeme minimálne 15 miliárd kubických metrov," uviedol Biely dom. Dlhodobejším cieľom je do roku 2030 zvýšiť vývoz LNG z USA do EÚ približne na 50 miliárd kubických metrov ročne.



Lídri EÚ budú v piatok ešte rokovať o ďalších opatreniach na zmiernenie rastu cien energií.