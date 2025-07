EÚ a USA vytvoria alianciu v oblasti kovov, aby vyvážili kapacitu Číny

Brusel 28. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty vytvoria alianciu v oblasti kovov, aby zmiernili vplyv dotovanej čínskej produkcie na svetové trhy ako súčasť svojej obchodnej dohody. Vyhlásil to v pondelok eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Šefčovič uviedol, že americkí predstavitelia si počas hodín rokovaní o dohode uvedomili, že oceliarsky sektor USA a EÚ čelia rovnakému problému. Výrobcom ocele a hliníka v EÚ bude preto udelený systém kvót s minimálnymi alebo nulovými clami, ktoré nahradia 50-percentné dovozné clá prezidenta USA Donalda Trumpa. Tento systém ešte nebol dokončený.



„Dohoda je jasnou šancou na spoločný postup v oblasti ocele, hliníka, medi a derivátov v rámci toho, čo by som rád nazval alianciou v oblasti kovov,“ povedal Šefčovič na tlačovej konferencii s tým, že v podstate pôjde o spoločnú ochranu príslušných ekonomík prostredníctvom colných kvót a preferenčného zaobchádzania.



„Ukázalo sa, že pokiaľ ide o oceľ a kovy, nie sme jeden druhému problémom,“ pokračoval.



Pre Európu je nájdenie spôsobu, ako odstrániť americké clá na oceľ, veľmi urgentné, keďže jej huty prichádzajú o dodávky šrotu do amerických závodov. Šrot je hlavnou vstupnou surovinou, pretože sa predáva so zľavou oproti primárnemu kovu a jeho premena na hotový výrobok je menej energeticky náročná.



Možný systém aliancie a kvót odhaľuje rastúcu dynamiku v boji proti čínskej produkcii. Na májovom stretnutí skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) sa jej predstavitelia dohodli na riešení „nadmerných nerovnováh“ v globálnej ekonomike bez toho, aby výslovne spomenuli Čínu.



„Musím povedať, že napriek úsiliu mojich kolegov a mňa a niekoľkým dlhým stretnutiam s čínskymi kolegami sa zoznam nahromadených problémov, žiaľ, neskracuje, ale predlžuje,“ povedal Šefčovič s odkazom na samit EÚ-Čína z minulého týždňa.



„Je zrejmé, že problémom je nadmerná kapacita. Problém súvisí s tým, čo vnímame ako nelegálne dotácie,“ dodal.