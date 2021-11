EÚ aktualizovala svoj čierny zoznam leteckých spoločností

Brusel 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok aktualizovala zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť, čiže zoznam leteckých spoločností, na ktoré sa vzťahuje zákaz vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkové obmedzenia v rámci Európskej únie, pretože nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy.



Komisia pripomenula, že zabezpečenie najvyššej úrovne leteckej bezpečnosti pre Európanov a všetkých ostatných cestujúcich, ktorí cestujú do EÚ a v rámci nej, je jadrom jej politiky v oblasti bezpečnosti letectva.



Aktualizácia zoznamu znamená, že všetky letecké spoločnosti certifikované v Moldavsku boli odstránené z "čierneho zoznamu" EÚ po tom, ako došlo k zlepšeniu bezpečnosti letectva v tejto krajine. Opäť sa im tým otvorili dvere, aby mohli lietať do priestoru EÚ. Na zoznam bol však pridaný jeden ruský letecký dopravca, a to z dôvodu obáv o jeho schopnosť dodržiavať medzinárodné normy.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti povedala, že zoznam EÚ o leteckej bezpečnosti zostáva jedným z najúčinnejších nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. "Zoznam v oblasti leteckej bezpečnosti nielen že pomáha udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, ale pomáha aj dotknutým leteckým spoločnostiam a krajinám zlepšiť ich úroveň. Tento zoznam sa stal významným preventívnym nástrojom, pretože motivuje krajiny, aby prijali včasné opatrenia skôr, ako bude nevyhnutné zaviesť zákaz lietania pre ich spoločnosti," uviedla komisárka.



Po najnovšej aktualizácie má 97 leteckých spoločností zakázaný vstup na oblohu EÚ - 90 leteckých spoločností certifikovaných v 15 štátoch sveta v dôsledku nedostatočného bezpečnostného dohľadu zo strany leteckých úradov týchto štátov (Afganistan, Angola s výnimkou dvoch aeroliniek, Arménsko, Eritrea, Kongo, Konžská demokratická republika, Kirgizsko, Libéria, Líbya, Nepál, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Džibutsko).



Sedem jednotlivých leteckých spoločností má zákaz v EÚ na základe zistených závažných bezpečnostných nedostatkov, a to Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airline (Nigéria), Skol Airline LLC (Rusko) a Air Zimbabwe (Zimbabwe).



Ďalšie dve letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a môžu do EÚ lietať len so špecifickými typmi lietadiel, a to Iran Air (Irán) a Air Koryo (Severná Kórea).



Aktualizácia zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť je založená na jednomyseľnom stanovisku odborníkov na bezpečnosť letectva z členských štátov, ktorí sa stretli 9. – 11. novembra pod záštitou Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť. Tomuto výboru predsedá Európska komisia s podporou Agentúry EÚ pre bezpečnosť letectva. Aktualizáciu zoznamu podporuje aj dopravný výbor Európskeho parlamentu. Hodnotenie sa vykonáva na základe medzinárodných bezpečnostných noriem, najmä noriem vyhlásených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO).