EÚ aktualizovala svoj čierny zoznam zakázaných leteckých spoločností

Brusel 9. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) aktualizovala v pondelok zoznam EÚ týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v priestore Európskej únie.



Zoznam EÚ v oblasti leteckej bezpečnosti sa snaží zabezpečiť najvyššiu úroveň leteckej bezpečnosti pre Európanov a všetkých ostatných cestujúcich, ktorí využívajú služby leteckej dopravy v Európskej únii.



Pozitívne správy z Bruselu idú do Gabonu, ktorého všetky letecké spoločnosti boli z "čierneho zoznamu" EÚ (uvádzané na ňom od roku 2008) vymazané po zlepšení bezpečnostnej situácie v letectve v tejto krajine. Horšie správy plynú pre Arménsko, keď výbor pre civilné letectvo v tejto krajine bol podrobený zvýšenej kontrole z dôvodu známok zníženia bezpečnostného dohľadu.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že rozhodnutie eurokomisie ilustruje neustále úsilie EÚ o ponúknutie najvyššej úrovne bezpečnosti.



Zoznam EÚ v oblasti leteckej bezpečnosti pomáha udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ a zároveň pomáha postihnutým leteckým spoločnostiam a krajinám zvyšovať úroveň ich bezpečnosti, aby mohli byť nakoniec z čierneho zoznamu vyradení.



Po pondelňajšej aktualizácii má zákaz lietať do EÚ celkom 115 leteckých spoločností. Ide o 109 leteckých spoločností s osvedčením v 15 štátoch z dôvodu nedostatočného bezpečnostného dohľadu zo strany leteckých orgánov predmetných štátov (Afganistan, Angola, Džibuti, Eritrea, Kirgizsko, Kongo, Konžská demokratická republika, Libéria, Líbya, Moldavsko, Nepál, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sudán a Svätý Tomáš a Princov ostrov). Ďalších šesť jednotlivých leteckých spoločností založených na obavách týkajúcich sa bezpečnosti: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigéria) a Air Zimbabwe (Zimbabwe).



Ďalšie tri letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a môžu do EÚ lietať iba so špecifickými typmi lietadiel: Air Koryo (Kórejská ľudovodemokratická republika), Air Service Comores (Komory) a Iran Air (Irán).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)