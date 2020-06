EÚ aktualizovala svoj čierny zoznam zakázaných leteckých spoločností

Brusel 2. júna (TASR) – Európska komisia dnes oznámila, že Európska únia aktualizovala svoj zoznam pre leteckú bezpečnosť, čiže zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy, alebo prevádzkovým obmedzeniam v priestore Európskej únie, pretože nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy.



Komisia spresnila, že jej záujmom je zaistiť najvyššiu úroveň leteckej bezpečnosti pre všetkých cestujúcich v Európskej únii.



Po utorňajšej aktualizácii boli do "čierneho zoznamu" EÚ zaradené všetky letecké spoločnosti s osvedčením získaným v Arménsku. Stalo sa tak po ďalšom posúdení možností bezpečnostného dohľadu tejto krajiny. Odborníci EÚ okrem toho preskúmali, zmenili a doplnili zoznam leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Kongu, Konžskej demokratickej republike, Kirgizsku, Líbyi, Nepále a Sierra Leone.



Na zoznam pribudli noví leteckí dopravcovia z týchto krajín a prepravcovia, ktorí medzitým ako spoločnosť zanikli, boli zo zoznamu vymazaní.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že zoznam EÚ v oblasti leteckej bezpečnosti by sa mal vnímať ako nástroj, ktorý pomáha leteckým spoločnostiam a krajinám, uvedeným v tomto zozname, prehodnocovať a zlepšovať ich letové štandardy.



"Rozhodnutie o zaradení arménskych dopravcov do zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť sa prijalo na základe jednomyseľného stanoviska Výboru pre leteckú bezpečnosť. Komisia je s pomocou Agentúry EÚ pre bezpečnosť letectva pripravená spolupracovať a investovať v Arménsku, s cieľom zlepšiť bezpečnosť letectva," vyhlásila komisárka.



Zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť pomáha nielen udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, ale zároveň pomáha dotknutým leteckým spoločnostiam a krajinám zvyšovať úroveň bezpečnosti, aby mohli byť nakoniec zo zoznamu vyradení. Tento zoznam EÚ sa stal hlavným preventívnym nástrojom v tejto oblasti, lebo motivuje krajiny, ktoré majú problémy s leteckou bezpečnosťou, aby konali skôr, ako dostanú zákaz lietať do krajín EÚ.



Po utorňajšej aktualizácii má do vzdušného priestoru EÚ zakázané vstupovať celkom 96 leteckých spoločností. Pre 90 leteckých spoločností zo 16 štátov je to z dôvodu neprimeraného bezpečnostného dohľadu zo strany leteckých orgánov z týchto štátov (Afganistan, Angola, Arménsko, Džibuti, Eritrea, Kongo, Konžská demokratická republika, Kirgizsko, Libéria, Líbya, Moldavsko, Nepál, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Sudán a Svätý Tomáš a Princip).



Zákaz platí aj pre šesť jednotlivých leteckých spoločností na základe zistených závažných bezpečnostných nedostatkov: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigéria) a Air Zimbabwe (Zimbabwe). Ďalšie tri letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a môžu do EÚ lietať iba so špecifickými typmi lietadiel: Air Service Comores (Komory), Iran Air (Irán) a Air Koryo (Kórejská ľudovodemokratická republika).