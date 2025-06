EÚ bude do roku 2050 potrebovať 241 mld.eur na rozvoj jadrovej energie

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že posudzuje potreby investícií do jadrovej energie v EÚ do roku 2050, aj vzhľadom na ciele dekarbonizácie a konkurencieschopnosti, a odhadla, že pôjde o investície vo výške do 241 miliárd eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že plány členských štátov EÚ týkajúce sa jadrovej energie si budú vyžadovať značné investície vo výške približne 241 miliárd eur do roku 2050. Pôjde o investície na predĺženie životnosti existujúcich reaktorov, ako aj na výstavbu nových reaktorov.



Exekutíva EÚ vo svojom ôsmom jadrovom ilustratívnom programe (PINC) skonštatovala, že dodatočné investície sú potrebné do výstavby malých modulárnych reaktorov (SMR), pokročilých modulárnych reaktorov (AMR) a mikroreaktorov a v dlhodobejšom časovom horizonte aj do jadrovej syntézy.



Pre niektoré krajiny EÚ je jadrová energia dôležitou súčasťou dekarbonizácie, priemyselnej konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok energie.



Komisia odhaduje, že viac ako 90 % elektrickej energie v EÚ sa v roku 2040 bude vyrábať z dekarbonizovaných zdrojov, najmä z obnoviteľných zdrojov, ktoré doplní jadrová energia. Predpokladá sa, že inštalovaná kapacita jadrovej energie v celej EÚ vzrastie z 98 gigawattov (GW) elektriny v roku 2025 na približne 109 GW do roku 2050. Preto je dôležité zachovať vedúce postavenie priemyslu EÚ v tomto odvetví.



Jadrový ilustratívny program EK má za cieľ pomôcť nasmerovať opatrenia členských štátov do prioritných oblastí. Najvyššou prioritou EÚ zostáva zaistenie najvyšších noriem jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a bezpečnostných záruk, ako aj bezpečné a zodpovedné nakladanie s rádioaktívnym odpadom.



Zároveň treba vyvinúť väčšie úsilie na rozvoj infraštruktúry na ukladanie rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva spolu s účinným vyraďovaním zastaraných reaktorov z prevádzky.



Podľa správy EK spolupráca medzi národnými regulačnými orgánmi pomôže urýchliť udeľovanie potrebných licencií a medzinárodná spolupráca so spoľahlivými partnermi zabezpečí stabilné a diverzifikované dodávky paliva a zabráni závislostiam od niektorých dodávateľov.



Komisia v závere správy pripomenula, že zvyšovanie zručností existujúcej pracovnej sily, zapájanie nových talentov a podpora startupov podnietia inovácie v tomto sektore a komercializácia a uvádzanie na trh špičkových jadrových technológií vrátane SMR, AMR, mikroreaktorov a jadrovej syntézy v dlhodobom horizonte budú kľúčové pre budúcnosť tohto odvetvia.



Konečnú verziu PINC eurokomisia prerokuje na budúci týždeň (16. 6.) aj s ministrami energetiky na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku v Luxemburgu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)