EÚ bude mať na rokovaniach silnejšiu pozíciu, chce komplexnú dohodu

Dublin 27. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) bude mať pri nadchádzajúcich obchodných rokovaniach s Britániou po brexite silnejšiu pozíciu. Uviedol to írsky premiér Leo Varadkar v rozhovore pre televíziu BBC.



Varadkar pritom argumentoval veľkosťou EÚ, ktorá bude mať síce od piatka (31. 1.) po odchode z Británie o jedného člena menej, ale zostane v nej 27 krajín, čo je výrazná protiváha na rozhovoroch s Londýnom o budúcich vzťahoch.



Írsky premiér, ktorého čakajú 8. februára všeobecné voľby, tiež spochybnil termín pre dokončenie dohody o voľnom obchode s Britániou ešte v tomto roku, na čom trvá jeho britský náprotivok Boris Johnson.



"My (EÚ) máme populáciu a trh so 450 miliónmi ľudí. Vo Veľkej Británii je to okolo 60 miliónov," povedal Varadkar pre BBC.



"Takže, ak by to boli dva proti sebe hrajúce futbalové tímy, kto si myslíte, že má silnejší tím?", položil otázku Varadkar, ktorý zohral kľúčovú úlohu v prvej fáze rozhovorov o rozvode medzi Britániou a EÚ. Írsky premiér sa v pondelok v Dubline stretol s hlavným vyjednávačom bloku Michelom Barnierom.



Varadkar dodal, že Brusel neakceptuje inú, ako komplexnú dohodu o voľnom obchode s Britániou. To bol zjavný odkaz tým, ktorí presadzujú zabezpečenie iba čiastočnej dohody do konca roka.



Londýn totiž naznačil začiatkom januára, že by sa mohol usilovať o čiastkovú dohodu s EÚ po brexite, ktorá by ponechala niektoré problémy nevyriešené, ale umožnila by Spojenému kráľovstvu na konci roka odpútať sa od bloku a najmä jeho pravidiel.



Británia vystúpi z EÚ v piatok o 24. h SEČ, keď zároveň začne plynúť 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého zostanú v platnosti doterajšie podmienky a opatrenia.



Johnson sa chce do konca tohto roka dohodnúť na nových budúcich vzťahoch s blokom podľa vzoru dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou.