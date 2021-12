EÚ bude mať nástroj proti ekonomickému vydieraniu zvonka

Brusel 8. decembra (TASR) - Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis oznámil, že Európska únia zavedie nový nástroj, ktorý jej umožní reagovať na ekonomický nátlak zo strany tretích krajín. Tento nástroj bude mať veľký presah aj do zahraničnej politiky, upozornil týždenník Politico.



Nový nástroj umožní eurokomisii uvaliť odvetné sankcie na jednotlivcov, firmy i celé krajiny. Má sa tak posilniť aj postavenie EÚ ako geopolitického lídra.



Ak nový návrh prejde legislatívnym procesom – čo je podľa Politica pravdepodobné vzhľadom na podporu zo strany Francúzska a Nemecka –, bude to najväčší posun EÚ v oblasti zahraničnej politiky za posledné desaťročia. Dokonca aj veľkí hráči ako Čína, USA a Rusko by si museli dvakrát rozmyslieť, či uvalia sankcie na EÚ, upozorňuje Politico.



Týždenník pripomenul viaceré prípady z minulosti, keď EÚ musela ustúpiť tlaku tretích krajín. Keď EÚ chcela zdaniť emisie leteckých spoločností, USA a Čína pohrozili obmedzeniami voči európskym leteckým spoločnostiam a zmrazením nákupov lietadiel Airbus. Brusel podobne zastavil vyšetrovanie spoločnosti Huawei po tom, čo Peking pohrozil, že zdaní dodávky francúzskeho vína a obmedzí dovoz nemeckých áut.



Tento nástroj by zároveň posilnil právomoci eurokomisie. V súčasnosti je jej vplyv obmedzený z dôvodu jednomyseľnosti hlasovania členských štátov (Rada EÚ) vo všetkom, čo sa týka sankcií a zahraničnej politiky. Napríklad pri sankciách voči Rusku jednotlivé vlády môžu využiť svoje právo veta, zmierniť návrhy alebo vynútiť si ústupky v úplne iných oblastiach.



Nový nástroj eurokomisii umožní prijímať nové sankcie bez potreby hlasovania v Rade EÚ. Ak napokon k hlasovaniu predsa len príde, postačí väčšinové hlasovanie – keďže pôjde o nástroj obchodnej, a nie zahraničnej politiky. Za tejto situácie, ako konštatuje Politico, by Generálne riaditeľstvo EK pre obchod mohlo v skutočnosti plniť úlohu "ministerstva zahraničných vecí EÚ".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)