EÚ bude žiadať v rokovaniach s Londýnom pokrok vo svojich prioritách

Dublin 5. mája (TASR) - Európska únia bude trvať na tom, aby pri rokovaniach o obchodnej dohode s Britániou došlo k pokroku v jej prioritách, ktorými sú rybolov a rovnaké štandardy v niektorých oblastiach. Povedal to v utorok írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.



Prechodné obdobie, počas ktorého by sa Brusel a Londýn mali dohodnúť na budúcich vzťahoch, sa končí 31. decembra. Zatiaľ sa však rokovania takmer nikam neposunuli. Británia tvrdí, že EÚ požaduje od Londýna niečo, čo nežiada od iných obchodných partnerov. Ide najmä o dodržiavanie rovnakých noriem v niektorých oblastiach, ako sú pracovné právo či štátna pomoc, dane alebo životné prostredie.



EÚ však "bude trvať na pokroku v týchto oblastiach, ako aj v oblasti rybolovu," uviedol Coveney na Twitteri po pondelkových (4. 5.) rokovaniach s hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom.



Rokovania s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktoré boli na šesť týždňov pozastavené, sa obnovili koncom apríla, už krátko po ich reštarte sa však opäť zasekli. Ďalšie rokovania sú naplánované na pondelok 11. mája, pričom zástupcovia EÚ uviedli, že ešte stále je priestor na to, aby sa do konca júna Brusel a Londýn dohodli na predĺžení prechodného obdobia aj po roku 2020. Britský premiér však predĺženie prechodného obdobia odmieta napriek tomu, že súčasné rokovania výrazne zbrzdila pandémia nového koronavírusu.