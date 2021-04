EÚ by chcela prilákať viac investícií z Taiwanu, najmä do polovodičov

Tchaj-pej 20. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) by chcela prilákať viac investícií z Taiwanu, najmä od firiem na výrobu polovodičov. Ich globálny nedostatok zasiahol totiž mnohých európskych výrobcov vrátane automobiliek. Uviedol to v utorok Filip Grzegorzewski, vysoký diplomat bloku v Tchaj-pej na investičnom fóre.



Taiwan, ktorý je domovskou krajinou najväčšieho svetového výrobcu polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ako aj ďalších producentov čipov, sa ocitol v centre snáh o vyriešenie globálneho nedostatku týchto komponentov, ktorému už čelia aj výrobcovia spotrebnej elektroniky.



Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier sa tento rok obrátil na taiwanskú vládu so žiadosťou o pomoc pri vyriešení nedostatku čipov. EÚ podporuje tiež zvýšenie výroby čipov v samotnom bloku.



Filip Grzegorzewski, de facto veľvyslanec EÚ na Taiwane, novinárom povedal, že na jeseň zorganizuje na ostrove vo Východočínskom mori ďalšie investičné fórum, na ktorom bude európsky blok prezentovať ako investičnú destináciu.



„Chceme na jeseň zorganizovať ďalšie kolo európskeho investičného fóra so zameraním na globálne dodávateľské reťazce, na digitalizáciu a polovodiče,“ vyhlásil a dodal, že ide o spôsob, ako Taiwanu predstaviť príležitosti v Európe.



Taiwan je kľúčový pre globálne dodávateľské reťazce a hlavný obchodný partner EÚ, poznamenal Grzegorzewski, podľa ktorého má ostrov čo ponúknuť a viac, než len TSMC. Sú tam aj ďalší vynikajúci výrobcovia polovodičov.



Poukázal tiež na fakt, že investície v Európe prospejú aj Taiwanu, posilnia jeho postavenie vo svete aj v globálnych dodávateľských reťazcoch, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú a menia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.



Európska únia nemá žiadne oficiálne diplomatické styky s demokraticky riadeným ostrovom, ktorý si nárokujú Číňania, aj keď Taiwan považuje blok za dôležitého a rovnako zmýšľajúceho partnera.