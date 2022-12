EÚ by mala pred letom uzavrieť prvé kontrakty na spoločný nákup plynu

Brusel 20. decembra (TASR) - Prvé kontrakty na spoločné nákupy plynu by Európska únia (EÚ) mohla uzavrieť ešte pred letom 2023, uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Naše prípravy na budúcu zimu sa začínajú dnes," uviedol Šefčovič v utorok v Bruseli. "Prvý spoločný nákup vrátane dlhodobých kontraktov s dodávateľmi plynu chceme uzavrieť do leta budúceho roka," priblížil.



"Vďaka odhodlaniu a spolupráci môžeme tento nový nástroj využiť na ochranu pred nedostatkom plynu a vysokými cenami počas budúcej zimy," povedal Šefčovič po stretnutí so zástupcami viac než 30 plynárenských spoločností. Rozhovory s firmami označil za konštruktívne.



Ďalším krokom je podľa neho výber dodávateľa, ktorý v januári vytvorí platformu, na ktorej by firmy mohli registrovať svoj dopyt. Od jari sa tam bude zverejňovať spoločný dopyt, aby sa oň mohli uchádzať dodávatelia plynu. Potom sa bude môcť rokovať o zmluvách.



Pre vojnu na Ukrajine a prudký nárast cien energií EK navrhla koordinované plnenie zásobníkov plynu v budúcom roku. Spoločná trhová sila EÚ by mala zabezpečiť nižšie ceny. Okrem toho by sa malo zabrániť tomu, aby si štáty EÚ konkurovali pri obstarávaní a snažili sa vzájomne preplatiť, ako sa to stalo tento rok.