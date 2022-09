EÚ by mala zmeniť trh s elektrinou a zastropovať cenu ruského plynu

Brusel/Murnau 2. septembra (TASR) - Prioritou EÚ je transformácia trhu s elektrinou, úspora energie a tiež zavedenie cenového stropu na ruský plyn, ktorý do Európy prúdi cez plynovody. Uviedla to v piatok počas vystúpenia v bavorskom meste Murnau šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Spravodajca TASR o tom informuje na základe prepisu jej prejavu.



Von der Leyenová počas podujatia pripravenom Výkonnou radou poslaneckého klubu CDU/CSU uviedla, že diskusie sú zamerané na viaceré európske témy, prioritou je však vojna na Ukrajine a snahy ruského prezidenta Vladimira Putina o manipuláciu s trhom s plynom so všetkými dôsledkami, ktoré to má na ceny plynu a elektriny v Európe.



Šéfka EK pripomenula, že EÚ počas minulých týždňov a mesiacov veľmi tvrdo pracovala na tom, aby mohla čeliť tejto manipulácii. Uviedla, že členské krajiny EÚ sa dohodli na spoločnom skladovaní plynu.



"Naše zásobníky sú v súčasnosti v Európe v priemere zaplnené na 80 percent, čo sa nám podarilo rýchlejšie, ako sme očakávali. Mysleli sme si, že to bude trvať ešte ďalšie dva mesiace. Usilovne sme pracovali na ukončení našej závislosti od ruského plynu a obrátili sme sa na iných dodávateľov. Výsledkom je, že Nórsko teraz dodáva do Európy viac plynu ako Rusko a okrem toho aj USA dodávajú Európe značné objemy skvapalneného plynu," dodala von der Leyenová.



Zároveň priznala, že to všetko nestačí, pretože európsky trh s elektrinou už nefunguje a je vážne narušený Putinovou manipuláciou.



"Preto musíme ísť o krok ďalej. V prvom rade je najvyššou prioritou úspora energie," uviedla. Upozornila, že Putin uprednostňuje spaľovanie plynu, než by ho mal zmluvne dodávať do Európy alebo iných regiónov a vyzvala krajiny EÚ, aby šetrili energiou rozumne, najmä počas špičkovej spotreby, aby sa spotrebovalo menej plynu.



Podľa jej slov druhým dôležitým prvkom pre EÚ je zabezpečiť, aby sa časť nadmerných ziskov, ktoré výrobcovia elektriny neočakávali a nedokážu ich rýchlo preinvestovať, využila na finančnú podporu zameranú na ľudí s nízkymi príjmami a zraniteľné podniky.



"Tretím bodom je, a skutočne si myslím, že teraz nastal čas na zavedenie stropu na ruský plyn, smerujúci do Európy plynovodmi," vyhlásila šéfka eurokomisie. Spresnila, že by šlo iba o krátkodobé opatrenia.



Podľa jej slov sa Únia v strednodobom horizonte musí pozrieť na to, ako reformovať dizajn trhu s elektrinou, čiže oddeliť cenu plynu od všeobecnej cenotvorby elektriny. A tiež na to, ako zaistiť masívne investície do obnoviteľných zdrojov energií.



"Práve obnoviteľné energie, ktoré vyrábame doma a ktoré vytvárajú dobré pracovné miesta, sú prospešné a čisté. A preto sú takéto energie budúcnosťou," odkázala von der Leyenová.