EÚ by mohla financovať pomoc v energetickej kríze spoločným dlhom

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla financovať svoje opatrenia na riešenie aktuálnej energetickej krízy, ktorá ohrozuje jej ekonomiku, prostredníctvom spoločných dlhopisov. Toto navrhujú komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni a komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gentiloni a Breton vo svojom príspevku zverejnenom v Irish Times uviedli, že spoločný dlh by mohol byť modelovaný podobne ako emisie dlhopisov počas pandémie, z ktorých sa financovala podpora pracovných miest.



Ich návrh je zrejme tiež reakciou na obrovský nemecký balík v objeme 200 miliárd eur na podporu domácností a firiem, ktorý vyvolal obavy medzi vládami členských krajín EÚ o férovosti hospodárskej súťaže na spoločnom trhu. Ostatné krajiny si totiž nemôžu podobne veľkú pomoc dovoliť.



"Teraz je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme zabránili fragmentácii vnútorného trhu," uviedli komisári vo svojom príspevku. Preteky vlád v podpore totiž ohrozujú jednotný trh a "spochybňujú princípy solidarity a jednoty". "Jedinou možnou odpoveďou na obrovské výzvy, ktorým čelíme, je európska solidarita."



Keďže jednotlivé vlády majú rozdielne fiškálne možnosti, finančná podpora by mala byť podľa komisárov financovaná na európskej úrovni zo spoločného dlhu.



Počas pandémie EÚ emitovala dlh v objeme 100 miliárd eur prostredníctvom dočasného programu SURE, a potom tieto peniaze požičala vládam, aby ich použili na podporu udržania pracovných miest.



"Jedným z krátkodobých riešení by mohla byť pomoc Európanom a priemyselným ekosystémom počas aktuálnej krízy inšpirovaná mechanizmom SURE," napísali Gentiloni a Breton.