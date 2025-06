EÚ by mohla súhlasiť s plošným 10-percentným clom na svoj vývoz do USA

Brusel 16. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla súhlasiť s plošným clom vo výške 10 % na celý svoj vývoz do Spojených štátov, napísal v pondelok nemecký denník Handlesblatt, ktorý sa odvolal na nemenovaných vysokopostavených vyjednávačov Bruselu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vyjednávači EÚ dúfajú, že súhlas s plošným 10-percetným clom by zabránil výraznejšiemu zvýšeniu amerických ciel na európske autá, lieky a elektroniku, uviedol Handelsblatt. Vyjednávači podľa denníka zároveň zdôraznili, že ponuka americkým partnerom bude predložená len za určitých podmienok a nebude označená za trvalú.



V prípade, ak Washington ponuku prijme, je Únia ochotná znížiť svoje clá na vozidlá vyrobené v USA a je otvorená aj úpravám svojich technických a právnych noriem, aby sa spoločnostiam z USA uľahčil predaj ich automobilov v Európe, napísal Handelsblatt.