EÚ čelí ďalším problémom s dodávkou energií z Ruska

Moskva 22. augusta (TASR) - Európa čelí ďalším problémom pri dodávkach energií z Ruska. Tentoraz pre poškodenie ropovodného systému, ktorý prepravuje ropu z Kazachstanu cez Rusko do európskych krajín. Oznámil to v pondelok prevádzkovateľ ropovodu Caspian Pipeline Consortium (CPC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CPC zabezpečuje dodávku zhruba 1 % z celosvetového objemu ropy a jeho najväčším akcionárom je ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť. Ako konzorcium uviedlo, pre poškodenie bolo nevyhnutné zastaviť vývoz z dvoch z celkovo troch kotevných bodov v čiernomorskom termináli. Nakládka ropy bola prerušená pri kotevných bodoch SPM-1 a SPM-2. Pokračuje tak iba v prípade bodu SPM-3, takže požiadavky na nakládku sa musia obmedziť.



CPC uviedlo, že plánuje vymeniť poškodené časti v SPM 1 a SPM 2 a hľadá firmu, ktorá potrebné práce zrealizuje. Ako dlho to bude trvať, však konzorcium neuviedlo.



Dva zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters uviedli, že jeden kotevný bod dokáže vybaviť menej než 70 % bežnej kapacity terminálu. Pre Kazachstan, ktorý CPC používa ako hlavnú trasu pre vývoz svojej ropy, to znamená, že bude musieť obmedziť produkciu.



Kazachstan musel obmedziť produkciu ropy pre pozastavenie nakládky z dvoch SPM už v jarných mesiacoch. Za posledných šesť mesiacov sa export cez ropovod pre rôzne dôvody obmedzil už niekoľkokrát.