EÚ: Cenový strop na ruskú ropu nemá za vinu fronty tankerov v Turecku

Brusel 9. decembra (TASR) - Cenový strop na ruskú ropu, na ktorom sa dohodli skupina G7, Európska únia (EÚ) a Austrália, nie je zodpovedný za čoraz dlhší rad tankerov čakajúcich v Čiernom mori na prechod cez prielivy Bospor a Dardanely do Stredozemného mora. Vyhlásila to v piatok Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Počet plavidiel v Čiernom mori pred prielivom Bospor sa v piatok zvýšil na 20 podľa námornej agentúry Tribeca a ďalších osem lodí čaká pred úžinou Dardanely.



Turecko totiž od začiatku mesiaca vyžaduje, aby tankery predložili doklad o poistení pokrývajúci ich tranzit cez úžiny alebo zastávku v tureckých prístavoch, čo spôsobuje zápchy.



Rady tankerov sa časovo zhodujú so zavedením cenového stropu od 5. decembra. V rámci neho nemôžu firmy zo Západu vrátane poisťovní poskytovať služby spojené s vývozom ruskej ropy drahšej ako 60 USD (57,04 eura) za barel (159 litrov). Cieľom opatrenia je pripraviť Moskvu o príjmy na financovanie vojny na Ukrajine.



Podľa hovorcu Komisie táto situácia nie je spôsobená cenovým stropom G7 a EÚ, pretože existuje 45-dňové obdobie odkladu na dokončenia dodávky v prípade ropy zakúpenej pred 5. decembrom.



V rámci tohto prechodného obdobia, ktoré trvá do 19. januára, môžu byť stále poskytované služby, ako napríklad poistenie pre ruskú ropu zakúpenú pred 5. decembrom, aj keď bola jej cena vyššia ako limit.



Hovorca Komisie tiež povedal, že po tomto prechodnom období môžu turecké úrady pokračovať v overovaní poistných zmlúv tankerov "presne rovnakým spôsobom ako predtým". "Sme v kontakte s tureckými úradmi a pracujeme na odblokovaní situácie," dodal.



Turecký námorný úrad vo štvrtok (8. 12.) v súvislosti s predlžujúcim sa radom tankerov uviedol, že bude naďalej držať mimo svojich vôd tie, ktorým chýbajú príslušné poistné listy, a že potrebuje čas na kontroly.