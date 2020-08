EÚ cez nástroj SURE poskytne 81,4 mld. eur pre 15 členských štátov

Brusel 24. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok predložila Rade EÚ návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov v celkovej výške 81,4 miliardy eur. Slovensko by cez tento nástroj malo dostať 631 miliónov eur.



Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie nového typu koronavírusu. Je jednou z troch záchranných sietí, na ktorých sa dohodla Európska rada s cieľom ochraňovať pracovníkov, podniky a krajiny.



Ak Rada EÚ návrhy eurokomisie schváli, vyčlenená finančná podpora sa poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času, takzvaný kurzarbeit, a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby.



Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu, a po posúdení ich žiadostí, EK navrhla Rade EÚ, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre krajiny Belgicko (7,8 miliardy eur); Bulharsko (511 miliónov); Cyprus (479 miliónov); Česká republika (2 miliardy); Grécko (2,7 miliardy); Chorvátsko (1 miliarda); Litva (602 miliónov); Lotyšsko (192 miliónov); Malta (244 miliónov); Poľsko (11,2 miliardy); Rumunsko (4 miliardy); Slovensko (631 miliónov); Slovinsko (1,1 miliardy); Španielsko (21,3 miliardy); Taliansko (27,4 miliardy).



Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do výšky 100 miliárd eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory, ktoré eurokomisia predložila Rade EÚ, dosahujú objem 81,4 miliardy eur a zahŕňajú 15 členských štátov. Portugalsko a Maďarsko už svoje formálne žiadosti predložili. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov.



Komisia v rámci reakcie na pandémiu nového koronavírusu predložila návrh nástroja SURE 2. apríla 2020. Členské štáty v Rade EÚ následne 19. mája prijali nariadenie, ktorým sa SURE zriaďuje. Príspevok každého členského štátu k celkovej sume záruky zodpovedá jeho podielu na celkovom hrubom národnom dôchodku (HND) EÚ na základe rozpočtu Únie na rok 2020.