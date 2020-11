EÚ cez SURE poskytne 14 mld. eur na zmiernenie rozpočtových záťaží

Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že vyplatila 14 miliárd eur deviatim krajinám EÚ v rámci druhej splátky finančnej podpory členským štátom cez nástroj SURE.



V rámci utorňajších operácií získal Cyprus 250 miliónov eur, Grécko 2 miliardy eur, Chorvátsko 510 miliónov eur, Litva 300 miliónov eur, Lotyšsko 120 miliónov eur, Malta 120 miliónov eur, Slovinsko 200 miliónov eur, Španielsko 4 miliardy eur a Taliansko ďalších 6,5 miliardy eur.



Podpora vo forme pôžičiek poskytovaných za výhodných podmienok pomôže týmto členským štátom EÚ pri riešení náhlej záťaže verejných výdavkov s cieľom zachovať zamestnanosť počas koronakrízy.



Vyčlenená suma pomôže v konkrétnej rovine pokryť náklady priamo spojené s financovaním národných programov na zaistenie krátkodobej práce a iných podobných opatrení, ktoré zaviedli ako reakciu na pandémiu nového koronavírusu. Týka sa to aj programov v prospech samostatne zárobkovo činných osôb.



Utorňajšie vyplácanie nasleduje po druhej emisii sociálnych dlhopisov v hodnote 14 miliárd eur v rámci nástroja EU SURE, ktorá podľa správ EK vyvolala veľmi silný záujem investorov.



Koncom októbra cez nástroj SURE Poľsko, Španielsko a Taliansko už dostali celkovo 17 miliárd eur. Po dokončení všetkých platieb cez SURE pre 9 krajín, ktoré dostávajú finančnú podporu, tieto krajiny získajú: Cyprus 479 miliónov eur; Grécko 2,7 miliardy eur; Chorvátsko 1 miliardu eur; Litva 602 miliónov eur; Lotyšsko 192 miliónov eur; Malta 244 miliónov eur; Slovinsko 1,1 miliardy eur; Španielsko 21,3 miliardy eur a Taliansko 27,4 miliardy eur.



Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu všetkým členským štátom EÚ až do výšky 100 miliárd eur. Komisia doteraz navrhla sprístupniť finančnú podporu vo výške 90,3 miliardy eur pre 18 členských štátov Únie. Ďalšie platby sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich mesiacov po vydaní ďalších sociálnych dlhopisov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak