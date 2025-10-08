< sekcia Ekonomika
EÚ chce, aby kľúčové sektory využívali AI vyrobenú v Európe
Hoci Únia zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou, Brusel verí, že blok stále môže konkurovať v globálnych pretekoch umelej inteligencie.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 8. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) v stredu vyzvala európske firmy v kritických sektoroch, aby zvýšili využívanie umelej inteligencie (AI) pochádzajúcej z Európy a znížili svoju závislosť od zahraničných poskytovateľov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Hoci Únia zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou, Brusel verí, že blok stále môže konkurovať v globálnych pretekoch umelej inteligencie. Na dosiahnutie tohto cieľa Európska komisia uviedla, že mobilizuje jednu miliardu eur na podporu kľúčových sektorov, ako sú farmaceutický priemysel, energetika a obrana, na propagáciu „európskych nástrojov založených na umelej inteligencii“ a na vývoj špecializovaných modelov umelej inteligencie.
Väčšina z jednej miliardy eur bude pochádzať z výskumného programu EÚ Horizont a bude použitá na projekty vrátane nasadenia autonómnych vozidiel či pokročilé centrá na skríning rakoviny. Brusel investuje miliardy eur do rozvoja európskej siete umelej inteligencie vrátane budovania gigatovární AI a strojnásobenia kapacity dátových centier.
Podľa eurokomisárky pre technológie Henny Virkkunenovej v minulom roku používalo umelú inteligenciu iba 13 % európskych firiem, aj keď sa toto číslo už odvtedy zvýšilo. Komisia pritom chce, aby do roku 2030 umelú inteligenciu používalo 75 % podnikov. „Chcem, aby sa budúcnosť umelej inteligencie tvorila v Európe. Pretože keď sa umelá inteligencia používa, môžeme nájsť inteligentnejšie, rýchlejšie a dostupnejšie riešenia,“ povedala šéfka EK Ursula von der Leyenová.
Tam, kde je to možné, by firmy mali „uprednostňovať európske riešenia“, povedala Virkkunenová novinárom v Európskom parlamente v Štrasburgu, hoci pripustila, že to nie je vždy možné. Brusel vo svojej stratégii varoval, že „externá závislosť od zahraničnej AI, vrátane infraštruktúry potrebnej na vybudovanie umelej inteligencie, môže byť zneužitá ako zbraň, a tým sa zvyšujú riziká pre dodávateľské reťazce zo strany štátnych aj neštátnych aktérov“.
Hoci Únia zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou, Brusel verí, že blok stále môže konkurovať v globálnych pretekoch umelej inteligencie. Na dosiahnutie tohto cieľa Európska komisia uviedla, že mobilizuje jednu miliardu eur na podporu kľúčových sektorov, ako sú farmaceutický priemysel, energetika a obrana, na propagáciu „európskych nástrojov založených na umelej inteligencii“ a na vývoj špecializovaných modelov umelej inteligencie.
Väčšina z jednej miliardy eur bude pochádzať z výskumného programu EÚ Horizont a bude použitá na projekty vrátane nasadenia autonómnych vozidiel či pokročilé centrá na skríning rakoviny. Brusel investuje miliardy eur do rozvoja európskej siete umelej inteligencie vrátane budovania gigatovární AI a strojnásobenia kapacity dátových centier.
Podľa eurokomisárky pre technológie Henny Virkkunenovej v minulom roku používalo umelú inteligenciu iba 13 % európskych firiem, aj keď sa toto číslo už odvtedy zvýšilo. Komisia pritom chce, aby do roku 2030 umelú inteligenciu používalo 75 % podnikov. „Chcem, aby sa budúcnosť umelej inteligencie tvorila v Európe. Pretože keď sa umelá inteligencia používa, môžeme nájsť inteligentnejšie, rýchlejšie a dostupnejšie riešenia,“ povedala šéfka EK Ursula von der Leyenová.
Tam, kde je to možné, by firmy mali „uprednostňovať európske riešenia“, povedala Virkkunenová novinárom v Európskom parlamente v Štrasburgu, hoci pripustila, že to nie je vždy možné. Brusel vo svojej stratégii varoval, že „externá závislosť od zahraničnej AI, vrátane infraštruktúry potrebnej na vybudovanie umelej inteligencie, môže byť zneužitá ako zbraň, a tým sa zvyšujú riziká pre dodávateľské reťazce zo strany štátnych aj neštátnych aktérov“.