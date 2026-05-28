EÚ chce budovať konkurencieschopný sektor cestovného ruchu
Autor TASR
Brusel 28. mája (TASR) - Rada EÚ pre konkurencieschopnosť vo štvrtok v Bruseli prijala závery zamerané na budovanie udržateľného a konkurencieschopného sektora cestovného ruchu pre 21. storočie. Závery ministerských rokovaní uznávajú kľúčovú ekonomickú úlohu cestovného ruchu, ktorý prispieva siedmimi percentami k hrubej pridanej hodnote EÚ, vytvára 10 % pracovných miest a podporuje 4,6 milióna podnikov, informuje spravodajca TASR.
Rada ministrov potvrdila, že cestovný ruch je kľúčovým motorom rastu, zamestnanosti a kultúrnej výmeny v celej EÚ. Závery rokovaní stanovili cestu k zabezpečeniu jeho dlhodobej odolnosti a konkurencieschopnosti. Závery vyzývajú na integráciu hospodárskych, sociálnych a environmentálnych rozmerov do všetkých politík cestovného ruchu.
„Cieľom záverov je znížiť environmentálnu stopu sektora prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov, obehového hospodárstva, dekarbonizácie a ochrany prírody a biodiverzity. Zároveň sa zameriavajú na to, aby cestovný ruch prospieval miestnym komunitám a rešpektoval kultúrne dedičstvo,“ uviedol pre médiá Kostas Kumi, námestník ministra cestovného ruchu Cypru v mene predsedníctva v Rade EÚ.
Dohodnutý text zdôrazňuje potrebu viacúrovňového prístupu k riadeniu turistiky, čo si vyžaduje spoluprácu medzi Európskou komisiou, členskými štátmi, ako aj regionálnymi a miestnymi orgánmi, organizáciami v oblasti cestovného ruchu a všetkými príslušnými združeniami a zainteresovanými stranami. Závery zdôraznili potrebu zvýšiť viditeľnosť Európy ako bezpečnej, udržateľnej a inkluzívnej cestovnej destinácie.
Ministri sa zhodli na potrebe zvýšeného úsilia na riešenie nedostatkov.
Kľúčovým zameraním záverov Rady EÚ je kvalitné zamestnanie, primerané pracovné podmienky a rozvoj zručností, a to aj prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v cestovnom ruchu a uchádzačov o zamestnanie.
Cieľom dokumentu je riešiť negatívne vplyvy nadmerného cestovného ruchu v obľúbených destináciách a nedostatku cestovného ruchu v menej známych oblastiach. To sa dá dosiahnuť posilnením prepojenia a regionálnej rovnováhy a podporou udržateľného rozvoja cestovného ruchu v okrajových, vidieckych, ostrovných, horských a odľahlých destináciách, čo zabezpečí, že cestovný ruch bude prínosom pre všetky oblasti EÚ.
Ministri uznali dôležitosť spoľahlivých, cenovo dostupných, prístupných, častých a celoročných leteckých, pozemných a vodných spojení a zdôraznili potrebu lepších a udržateľných riešení vrátane doplnkovosti medzi rôznymi druhmi dopravy. Cieľom je uľahčiť cestovanie do EÚ a v rámci nej a podporiť domácich aj medzinárodných turistov.
Rada EÚ vyzvala na vytvorenie silného európskeho rámca pre údaje o cestovnom ruchu, interoperabilitu a usmernenia k využívaniu umelej inteligencie. Zdôraznila zároveň potrebu posilniť pripravenosť a reakciu na krízy v celom ekosystéme cestovného ruchu a úzko spolupracovať s cieľom zmierniť negatívne dôsledky alebo súčasné výzvy, ktoré majú dosah na európsky cestovný ruch, ako sú geopolitické napätie, zmena klímy alebo nedostatok pracovnej sily.
Ministri vyzvali Európsku komisiu, aby každé tri roky podávala správu o vykonávaní týchto záverov a aby pri príprave pripravovanej stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch zohľadnila priority a opatrenia Rady EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
