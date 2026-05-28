EÚ chce chrániť svoj trh pred nevyváženým obchodom s Čínou
Séjourné uviedol, že EÚ zintenzívni využívanie dovozných kvót a ciel voči Číne s cieľom chrániť niektoré sektory vrátane chemického priemyslu, kovov a čistých technológií pred nekalou konkurenciou.
Autor TASR
Brusel 28. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) rozšíri nástroje na ochranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou, povedal eurokomisár pre priemysel Stéphane Séjourné v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT). Jeho vyjadrenia vyvolali odmietavú reakciu Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Komentáre prichádzajú pred piatkovým (29. 5.) mimoriadnym zasadnutím komisárov EÚ, ktoré sa má zamerať na to, čo by mala Únia zmeniť, aby sa pri obchode s Čínou dosiahli férové podmienky hospodárskej súťaže.
Prudko rastúci čínsky export spôsobil veľké prebytky na strane Číny v obchode s mnohými európskymi krajinami. To vytvára politický tlak na európskych lídrov, aby chránili domáce odvetvia.
Séjourné uviedol, že EÚ zintenzívni využívanie dovozných kvót a ciel voči Číne s cieľom chrániť niektoré sektory vrátane chemického priemyslu, kovov a čistých technológií pred nekalou konkurenciou.
„Naším cieľom nie je rozchod s Čínou, ale to, aby sme mali vyvážený vzťah a prijali reálne opatrenia, ktoré nám to umožnia,“ uviedol Séjourné pre FT.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok na tlačovom brífingu v reakcii na otázku o Séjourného vyjadreniach uviedlo, že Čína sa „nikdy zámerne neusilovala o obchodný prebytok s Európou“.
Opatrenia EÚ sú podľa hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Mao Ning formami protekcionizmu. „Takéto opatrenia iba poškodzujú záujmy európskych spotrebiteľov, zvyšujú náklady pre firmy a oslabujú dlhodobú konkurencieschopnosť priemyselných odvetví,“ uviedla Mao.
Dodala, že Čína „prijme všetky potrebné opatrenia“ na ochranu svojich legitímnych práv a záujmov, no bližšie to nešpecifikovala.
