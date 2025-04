EÚ chce do konca roka 2027 zachovať povinnosť plniť zásobníky plynu

Brusel 11. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) chcú do konca roka 2027 zachovať povinnosť plniť svoje zásobníky plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Konkrétne ide o zachovanie nariadenia platného do konca roka 2027, podľa ktorého musia byť zásobníky v určitom čase roka naplnené aspoň z 90 %, uviedli predstavitelia krajín EÚ. V prípade nepriaznivých trhových podmienok, ako je napríklad manipulácia s trhom, by však členské štáty mali mať možnosť odchýliť sa od cieľa naplnenia zásobníkov až o 10 %.



Stanovisko štátov vychádza z návrhu Európskej komisie (EK), podľa ktorého by sa mal cieľ naplniť zásobníky na 90 % dosiahnuť najneskôr do 1. novembra daného roka. Členské štáty chcú v tejto oblasti väčšiu flexibilitu, aby mohli tento cieľ dosiahnuť medzi 1. októbrom a 1. decembrom.



Predtým, ako pravidlá nadobudnú platnosť, je ešte potrebné vyrokovať kompromis s parlamentom EÚ.



Nariadenie týkajúce sa naplnenosti zásobníkov plynu bolo prijaté v polovici roka 2022, s cieľom zabezpečiť dodávky plynu do EÚ. Podľa štátov EÚ nariadenie zlepšilo bezpečnosť dodávok v Európe počas energetickej krízy vyvolanej ruskou agresívnou vojnou proti Ukrajine.