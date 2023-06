EÚ chce do roku 2030 zvýšiť produkciu biometánu na 35 miliárd m3

Žilina 18. júna (TASR) - Pri nahrádzaní zemného plynu inými obnoviteľnými plynmi je jedným z cieľov Európskej únie (EÚ), aby sa do roku 2030 v Európe produkovalo 35 miliárd kubických metrov (m3) biometánu. To by zodpovedalo zhruba 10 až 12 percentám ročnej spotreby. Na minulotýždňovej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva v Žiline to uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.



Doplnil, že na Slovensku je potenciál zhruba na úrovni 10 percent spotreby. "Bohužiaľ, na Slovensku v tejto chvíli vyrába biometán len jedna prevádzka. Viacero projektov sa pripravuje. Dá sa očakávať, že sa spustia do konca roka alebo počas budúceho roka. Ale je potrebné v tejto oblasti to úsilie zrýchliť," upozornil.



Za dobrý vzor v tejto oblasti považuje Českú republiku, kde sú v prevádzke tri biometánové stanice a štvrtá je pred spustením. "Tam je využitie biometánu naozaj cítiť nielen v plynárenskej sieti, ale napríklad aj v doprave. Prostredníctvom dodávok bio CNG a bio LNG dokážu výrazným spôsobom dekarbonizovať napríklad verejnú dopravu, veľkým priekopníkom je Brno," priblížil Kvasňovský.



Do dekarbonizácie EÚ by mal podľa neho výrazne prehovoriť aj vodík. "Najmä zelený vodík, ktorý sa vyrába z energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom elektrolýzy vody. Z hľadiska plynárenstva je najväčšou výzvou príprava a prispôsobenie plynárenskej infraštruktúry na vodík. Pretože je trikrát ľahší ako metán, ktorý je hlavnou zložkou zemného plynu. Je potrebné prispôsobiť infraštruktúru na to, aby nedochádzalo k únikom vodíka," zdôraznil.



Pripomenul, že na Slovensku sa vlani v obci Blatná na Ostrove zrealizoval projekt H2Pilot - miešanie vodíka so zemným plynom. "Vodíka bolo 10 percent a tri mesiace sa dodával do všetkých odberných miest v obci. Toto obdobie ukázalo, že nebol žiadny problém pre distribučnú sieť ani koncové zariadenia. Nikto to nepocítil na zhoršení kvality, respektíve zhoršení výhrevnosti a bude sa pokračovať v testovaní. Tak, aby naša plynárenská sieť bola v ďalšom desaťročí pripravená aj na distribúciu stopercentného vodíka," dodal výkonný riaditeľ SPNZ.