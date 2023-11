Jourová: EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, ktorá by definitívne ukončila americké dovozné clá na tieto kovy. Uviedla to vo štvrtok podpredsedníčka Komisie Věra Jourová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyjednávačom z USA a Európskej únie (EÚ) sa na samite 20. októbra nepodarilo dosiahnuť dohodu o opatreniach na riešenie nadmernej kapacity v netrhových ekonomikách, ako je Čína a na podporu ekologickejšej výroby ocele.



Administratíva prezidenta Joa Bidena pozastavila clá na oceľ a hliník z EÚ, ktoré zaviedol v roku 2018 bývalý americký prezident Donald Trump pod podmienkou, že dosiahne s EÚ dohodu do konca októbra 2023.



Washington však uviedol tiež, že ak by bolo potrebné viac času, predĺži pozastavenie ciel aj po konci tohto roka. Podľa Jourovej, ktorá dohliada na otázky digitálnej ekonomiky, Komisia by chcela uzavrieť rozhovory ešte tento rok.



"Dali sme si ďalšie dva mesiace na to, aby sme to vyriešili a toto je náš cieľ," povedala v Európskom parlamente v rámci diskusie o samite EÚ a USA.



Mnohí európski poslanci vyjadrili obavy, že rokovania sa vlečú a sú bez úspechu. Jourová však namietla, že obe strany dosiahli "dôležitý pokrok".



EÚ sa snaží tiež o dohodu s USA o kritických nerastoch, na základe ktorej by elektrické vozidlá využívajúce kobalt, grafit, lítium, mangán alebo nikel ťažené alebo spracované v EÚ spĺňali podmienky na daňové úľavy v USA.



Jourová potvrdila, že Komisia pracuje na tejto dohode, ale neuviedla žiadny predpokladaný termín.