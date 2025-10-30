< sekcia Ekonomika
Vysokorýchlostné spojenia Madrid – Lisabon chcú dokončiť do roku 2034
Autor TASR
Brusel 30. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že prijala rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú kľúčové míľniky a termíny na dokončenie vysokorýchlostného železničného spojenia medzi Madridom a Lisabonom do roku 2034. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že tento projekt cezhraničnej infraštruktúry výrazne zlepší prepojenie v rámci Európskej únie. Rozhodnutie, ktoré jednomyseľne podporili členské štáty, posúva vpred úplnú integráciu Portugalska a Španielska do európskej siete vysokorýchlostných železníc. Do roku 2030 budú môcť cestujúci cestovať medzi oboma hlavnými mestami približne za päť hodín a do roku 2034 už za tri hodiny.
Eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas v správe pre médiá uviedol, že prekonanie niečo viac ako 600 kilometrov z Lisabonu do Madridu za tri hodiny bude pozoruhodným príkladom vysokorýchlostných železničných spojení, ktoré sa eurokomisia snaží dosiahnuť v celej Európe.
Komisia už podporila zriadenie tohto železničného spojenia. V Portugalsku získala nová vysokorýchlostná trať „Évora - Elvas“ z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) 235 miliónov eur. Na španielskej strane poskytli rôzne investičné fondy EÚ, ako napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RFF), od roku 2014 podporu vo výške približne 750 miliónov eur na vysokorýchlostnú trať spájajúcu provinciu Extremadura a Madrid.
Štvrtkové rozhodnutie je súčasťou širšieho úsilia EK o urýchlenie realizácie cezhraničných projektov v rámci revidovaného nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), čím sa posilňuje záväzok EÚ k bezproblémovej, udržateľnej a bezpečnej doprave. Predstavuje tiež dôležitý krok vpred vo vízii EÚ prepojiť Európu prostredníctvom vysokorýchlostných železníc.
Komisia by mala už začiatkom novembra predstaviť svoj plán pre európsku sieť vysokorýchlostných železníc.
