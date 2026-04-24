< sekcia Ekonomika
EÚ chce dosiahnuť cieľ „Jedna Európa, jeden trh“ do konca roka 2027
Dohoda medzi troma hlavnými inštitúciami EÚ demonštruje ich odhodlanie spoločne napredovať po vytýčenej ceste.
Autor TASR
Brusel 24. apríla (TASR) - Pri príležitosti neformálneho samitu EÚ v cyperskom letovisku Agia Napa cyperský prezident Nikos Christodulides spolu s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou a šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou podpísali plán „Jedna Európa, jeden trh“, ktorého ciele by mali byť zavedené do konca roka 2027. Na tlačovú správu Rady EÚ upozornil bruselský spravodajca TASR.
Dohoda medzi troma hlavnými inštitúciami EÚ demonštruje ich odhodlanie spoločne napredovať po vytýčenej ceste. Spoločne dohodnutý plán vzhľadom na pretrvávajúcu geopolitickú a hospodársku nestabilitu predstavuje rozhodujúci krok k urýchlenému posilneniu konkurencieschopnosti EÚ s konkrétnymi opatreniami a cieľmi zavedenými najneskôr do konca roka 2027.
Plán je politickým aj operačným záväzkom. Zahŕňa ciele pre legislatívne návrhy, štvrťročné monitorovanie pokroku, jasné inštitucionálne zodpovednosti všetkých inštitúcií EÚ a pravidelné hodnotenie pre zaistenie úplnej transparentnosti.
Cyperský prezident v mene rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v správe pre médiá upozornil, že tento plán predstavuje „zlomový bod“ v presadzovaní európskeho programu konkurencieschopnosti. „Pokračovanie v jeho implementácii je strategická nevyhnutnosť na posilnenie konkurencieschopnosti, odolnosti a dlhodobej prosperity Európy v rámci skutočne integrovaného jednotného trhu a silnejšej a súdržnejšej Európskej únie,“ vysvetlil Christodulides.
Podľa Metsolovej tento plán odráža to, čo Európsky parlament požaduje: silnejšiu, konkurencieschopnejšiu a odolnejšiu Európu. Ocenila, že plán je ambiciózny, posilňuje schopnosť EÚ odolávať otrasom a poskytuje predvídateľnosť občanom a podnikom.
„Tieto opatrenia podporia hospodársky rast Európy, zaručia našu digitálnu transformáciu a posilnia odolnosť priemyslu. Toto je absolútna priorita Európskej komisie, s týmto plánom máme cestu vpred,“ opísala situáciu Von der Leyenová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
