EÚ chce lepšie chrániť duševné vlastníctvo remeselných výrobkov

Brusel 4. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala dočasnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o novom nariadení na ochranu duševného vlastníctva remeselných a priemyselných výrobkov, ktoré sa spoliehajú na originalitu a autentickosť tradičných zručností z ich regiónov.



Nový právny rámec má pokrývať produkty ako sklo, textil, porcelán, príbory, keramiku, kukučkové hodiny, hudobné nástroje a nábytok. Príkladmi výrobkov, ktoré budú môcť využívať výhody tohto nového systému ochrany zemepisných označení, sú muránske sklo, donegalský tvíd, porcelán z Limoges, príbory Solingen, kuchynské príbory z Albacete, boleslawiecka keramika a podobne.



Tieto výrobky sa tešia dobrej reputácii v Únii a niekedy aj vo svete, výrobcom však doteraz chýbal systém EÚ, ktorý by uznával a chránil spojenie pôvodu výrobkov s ich povesťou a ich kvalitou.



Nové nariadenie umožní výrobcom z EÚ chrániť remeselné a priemyselné výrobky a ich tradičné know-how v Európe aj mimo nej, a to aj online. Spotrebiteľom sa uľahčí rozpoznanie kvality takýchto výrobkov a pomôže to podporiť, pritiahnuť a udržať zručnosti a pracovné miesta v regiónoch Európy, čím prispeje k ich hospodárskemu rozvoju.



Tradičné remeselné a priemyselné výrobky budú postavené na rovnakú úroveň s chránenými zemepisnými označeniami, ktoré už v poľnohospodárskej oblasti existujú.



Nariadenie EÚ o zemepisných označeniach remeselných a priemyselných výrobkov chce zaviesť ich celoeurópsku ochranu s cieľom pomôcť výrobcom chrániť a presadzovať práva duševného vlastníctva ich výrobkov v celej EÚ. Uľahčí online ochranu remeselných a priemyselných zemepisných označení, ako aj opatrenia proti falošným výrobkom vrátane výrobkov predávaných online.



Umožní jednoduchú a lacnejšiu registráciu zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky zavedením dvojúrovňového procesu podávania žiadostí - registrácia sa uľahčí najmä pre malé a stredné podniky. Ak výrobcovia podajú svoje žiadosti o zemepisné označenie určeným orgánom členských štátov, tie potom predložia úspešné žiadosti na ďalšie hodnotenie a schválenie Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).



Nariadenie umožní plnú kompatibilitu s medzinárodnou ochranou zemepisných označení. Výrobcom registrovaných remeselných a priemyselných zemepisných označení umožní chrániť svoje výrobky vo všetkých krajinách, ktoré sú signatármi Ženevského aktu o označovaní pôvodu a zemepisných označeniach v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).



Zároveň bude možné chrániť zodpovedajúce zemepisné označenia z tretích krajín v rámci EÚ.



Zámerom nariadenia je aj podpora a rozvoj vidieckych a iných regiónov Európy poskytovaním stimulov pre výrobcov, aby investovali do nových autentických produktov a vyplnili medzery na trhu. Nariadenie pomôže zachovať jedinečné zručnosti, ktoré by inak mohli zaniknúť, najmä vo vidieckych a menej rozvinutých regiónoch Európy.



Predbežnú politickú dohodu medzi vyjednávačmi inštitúcií EÚ ešte musia formálne schváliť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)