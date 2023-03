EÚ chce odblokovať pozastavenú obchodnú dohodu s Mercosurom

Štokholm 10. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) má pozitívny postoj k myšlienke uzavrieť dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur (Mercado Común del Sur, Spoločný trh juhu). A domnieva sa, že "rozhodujúci pokrok" je možné dosiahnuť do júla. Uviedli to v piatok v Štokholme podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis a švédsky minister obchodu Johan Forssell. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



EÚ a blok Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) ukončili rokovania o obchode už v roku 2019. Ale ratifikácia dohody bola pozastavená pre obavy členských štátov európskeho bloku z vplyvu dohody na juhoamerické pralesy a podnebie. Francúzsko upozornilo na riziká, ktoré predstavuje nárast vývozu juhoamerických poľnohospodárskych produktov do Európy.



Európska komisia navrhla, aby Mercosur prijal jasné záväzky v oblasti udržateľnosti. Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že už prebiehajú konzultácie s členmi EÚ, zákonodarcami a krajinami Mercosuru.



"Nasledujúci samit EÚ - Latinská Amerika v júli vnímame ako dôležitý referenčný bod, keď by sme mali v tejto veci dosiahnuť rozhodujúci pokrok," povedal po stretnutí ministrov obchodu EÚ v Štokholme.



Forssell, minister obchodu Švédska, ktoré je momentálne predsedníckou krajinou bloku, vyjadril nádej, že proces by mohol byť dokončený v najbližších mesiacoch.



"Myslím si, že existuje skutočná podpora posunu týmto smerom," povedal na tlačovej konferencii. "Samozrejme, že existujú obavy, detaily a technické aspekty, ale verím, že ideme správnym smerom," dodal.



Európska únia verí, že porážka Jaira Bolsonara v októbrových brazílskych prezidentských voľbách a víťazstvo Luiza Inácia Lulu da Silvu vytvorili príležitosť na dohodu. Sľúbil, že prepracuje brazílsku klimatickú politiku.