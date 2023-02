EÚ chce opäť pozastaviť dovozné clá na vývoz ukrajinského tovaru

Brusel 23. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla predĺžiť pozastavenie dovozných ciel, kvót a ochranných obchodných opatrení na ukrajinský vývoz do Európskej únie o ďalší rok. Komisia spresnila, že ide o takzvané autonómne obchodné opatrenia a tento krok vníma ako pokračovanie neochvejnej podpory EÚ pre ukrajinské hospodárstvo. Opatrenia EÚ majú za cieľ pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej ruskej vojenskej agresie.



Hlavným cieľom autonómnych obchodných opatrení je podpora Ukrajiny, ale opatrenia zohľadňujú aj obavy výrobného odvetvia EÚ. Práve preto, a aj vzhľadom na značný nárast dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do EÚ v roku 2022, obsahujú obnovené obchodné opatrenia zrýchlený ochranný mechanizmus, ktorý má chrániť jednotný trh Únie, ak to bude potrebné.



Návrh EK teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) s cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo súčasného režimu autonómnych obchodných opatrení na nové opatrenia.



Vlani prijaté autonómne obchodné opatrenia platia od 4. júna 2022 a majú pozitívny vplyv na ukrajinský obchod s EÚ. Spolu s koridormi solidarity viedli k tomu, že obchodné toky z Ukrajiny do EÚ boli v roku 2022 pozoruhodne stabilné, a to aj napriek narušeniam spôsobeným vojnou a celkovému trendu výrazného poklesu obchodu Ukrajiny.



Autonómne obchodné opatrenia sú jednostranné a majú dočasný charakter, pričom idú nad rámec liberalizácie colných sadzieb podľa prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou, keďže pozastavujú všetky zvyšné clá a kvóty vrátane ciel v rámci antidumpingových a ochranných opatrení na ukrajinský dovoz v čase, keď to Ukrajina potrebuje.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)