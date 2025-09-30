< sekcia Ekonomika
EÚ chce podporiť finančnú gramotnosť a príležitosti pre občanov
Komisia spresnila, že cieľom stratégie finančnej gramotnosti je pomôcť občanom prijímať správne finančné rozhodnutia, zlepšiť ich blahobyt, finančné zabezpečenie a nezávislosť.
Autor TASR
Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila dve hlavné iniciatívy na podporu únie úspor a investícií a dosiahnutie prínosov pre všetkých občanov EÚ. Komplexný balík návrhov sa zameriava na zlepšenie finančnej gramotnosti pre všetkých a vo všetkých fázach života a zavádza koncepciu pre sporiace a investičné účty, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že cieľom stratégie finančnej gramotnosti je pomôcť občanom prijímať správne finančné rozhodnutia, zlepšiť ich blahobyt, finančné zabezpečenie a nezávislosť. So správnou kombináciou finančných znalostí a zručností sa môžu občania lepšie vyhnúť podvodom, efektívnejšie šetriť a byť pripravení investovať do svojej budúcnosti.
Úroveň finančnej gramotnosti je v EÚ nízka, podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2023 menej ako pätina občanov Únie má vysokú úroveň finančnej gramotnosti, pričom medzi členskými štátmi sú výrazné rozdiely. Stratégia zahŕňa opatrenia na zvýšenie finančného povedomia všetkých občanov a podporu úsilia členských štátov o zlepšenie finančnej gramotnosti.
Stratégia EK v oblasti finančnej gramotnosti je založená na štyroch pilieroch: koordinácia a najlepšie osvedčené postupy, komunikácia a zvyšovanie informovanosti, financovanie iniciatív v oblasti finančnej gramotnosti vrátane výskumu a monitorovanie pokroku a posudzovanie vplyvov.
Kľúčovým prvkom zabezpečenia finančnej nezávislosti je možnosť občanov lepšie riadiť svoje úspory a budovať bohatstvo, a to aj investovaním na kapitálových trhoch. Európania majú jednu z najvyšších mier úspor na svete, ale nevedia z úspor vyťažiť maximum. Stratégia finančnej gramotnosti zvýši informovanosť občanov o tom, ako plánovať a využívať svoje úspory a ako pochopiť investičné riziká a príležitosti.
Okrem vedomostí potrebujú občania aj jednoduché a dostupné investičné príležitosti. Na riešenie tohto problému návrh EK obsahuje aj koncepciu pre sporiace a investičné účty (SIA) vo forme odporúčania členským štátom.
SIA sú účty poskytované oprávnenými poskytovateľmi finančných služieb, a to aj online, ktoré retailovým investorom umožňujú investovať do nástrojov kapitálových trhov. Tieto účty často prichádzajú s daňovými stimulmi a zjednodušenými daňovými postupmi, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre občanov.
Komisia upozornila, že presunutím časti svojich úspor do produktívnejších investícií môžu občania, v súlade s cieľmi únie úspor a investícií, uľahčiť aj financovanie podnikov, čo povedie k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v EÚ. Investície do európskeho hospodárstva im umožnia prispievať k programu konkurencieschopnosti EÚ a mať z toho prospech.
Komisia odporúča, aby členské štáty zaviedli posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré podporia silnejšiu investičnú kultúru medzi občanmi a zmenia spôsob, akým spolupracujú s kapitálovými trhmi. Aby ich zaviedli tam, kde neexistujú a posilnili existujúce rámce začlenením najlepších postupov z celej Európy a zo sveta.
Komisia zdôraznila, že bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vykonávaní stratégie v oblasti finančnej gramotnosti a monitorovať vykonávanie odporúčania o sporiacom a investičnom účte.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že cieľom stratégie finančnej gramotnosti je pomôcť občanom prijímať správne finančné rozhodnutia, zlepšiť ich blahobyt, finančné zabezpečenie a nezávislosť. So správnou kombináciou finančných znalostí a zručností sa môžu občania lepšie vyhnúť podvodom, efektívnejšie šetriť a byť pripravení investovať do svojej budúcnosti.
Úroveň finančnej gramotnosti je v EÚ nízka, podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2023 menej ako pätina občanov Únie má vysokú úroveň finančnej gramotnosti, pričom medzi členskými štátmi sú výrazné rozdiely. Stratégia zahŕňa opatrenia na zvýšenie finančného povedomia všetkých občanov a podporu úsilia členských štátov o zlepšenie finančnej gramotnosti.
Stratégia EK v oblasti finančnej gramotnosti je založená na štyroch pilieroch: koordinácia a najlepšie osvedčené postupy, komunikácia a zvyšovanie informovanosti, financovanie iniciatív v oblasti finančnej gramotnosti vrátane výskumu a monitorovanie pokroku a posudzovanie vplyvov.
Kľúčovým prvkom zabezpečenia finančnej nezávislosti je možnosť občanov lepšie riadiť svoje úspory a budovať bohatstvo, a to aj investovaním na kapitálových trhoch. Európania majú jednu z najvyšších mier úspor na svete, ale nevedia z úspor vyťažiť maximum. Stratégia finančnej gramotnosti zvýši informovanosť občanov o tom, ako plánovať a využívať svoje úspory a ako pochopiť investičné riziká a príležitosti.
Okrem vedomostí potrebujú občania aj jednoduché a dostupné investičné príležitosti. Na riešenie tohto problému návrh EK obsahuje aj koncepciu pre sporiace a investičné účty (SIA) vo forme odporúčania členským štátom.
SIA sú účty poskytované oprávnenými poskytovateľmi finančných služieb, a to aj online, ktoré retailovým investorom umožňujú investovať do nástrojov kapitálových trhov. Tieto účty často prichádzajú s daňovými stimulmi a zjednodušenými daňovými postupmi, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre občanov.
Komisia upozornila, že presunutím časti svojich úspor do produktívnejších investícií môžu občania, v súlade s cieľmi únie úspor a investícií, uľahčiť aj financovanie podnikov, čo povedie k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v EÚ. Investície do európskeho hospodárstva im umožnia prispievať k programu konkurencieschopnosti EÚ a mať z toho prospech.
Komisia odporúča, aby členské štáty zaviedli posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré podporia silnejšiu investičnú kultúru medzi občanmi a zmenia spôsob, akým spolupracujú s kapitálovými trhmi. Aby ich zaviedli tam, kde neexistujú a posilnili existujúce rámce začlenením najlepších postupov z celej Európy a zo sveta.
Komisia zdôraznila, že bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vykonávaní stratégie v oblasti finančnej gramotnosti a monitorovať vykonávanie odporúčania o sporiacom a investičnom účte.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)