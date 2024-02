EÚ chce podporiť technológie na záchyt, skladovanie a využitie uhlíka

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla, ako prostredníctvom zákona o emisne neutrálnom priemysle udržateľne zachytávať, skladovať a využívať uhlík, aby EÚ do roku 2050 dosiahla ciele klimatickej neutrality.



Únia sa zaviazala dosiahnuť nulové emisie CO2 do roku 2050. Komisia tvrdí, že v nadchádzajúcich rokoch budú potrebné technológie, ktoré dokážu zachytávať CO2 alebo ho priamo odstraňovať z atmosféry a potom uhlík uskladňovať alebo ďalej využívať.



Tieto technológie sa zamerajú na sektory, v ktorých je ťažké alebo nákladné znížiť emisie, napríklad emisie z procesov pri výrobe cementu alebo pri premene odpadu na energiu.



Komisia preto prijala oznámenie o priemyselnom riadení záchytu uhlíka, ktoré poskytuje podrobnosti o tom, ako by tieto technológie mohli prispieť k zníženiu emisií o 90 % do roku 2040 a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.



V zákone o emisne neutrálnom priemysle EK navrhla, aby EÚ do roku 2030 vytvorila kapacitu na ukladanie CO2 v objeme najmenej 50 miliónov ton ročne. Na základe nových vedeckých údajov EÚ do roku 2040 potrebuje toto číslo zvýšiť na približne 280 miliónov ton.



Oznámenie EK o hospodárení s priemyselným uhlíkom stanovuje prístup na dosiahnutie týchto cieľov. Komisia určila súbor opatrení, ktoré sa majú prijať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby sa umožnilo zavedenie týchto technológií a potrebnej infraštruktúry na vytvorenie jednotného trhu s CO2 v Európe v nasledujúcich desaťročiach. Komisia začne pripravovať možný regulačný balík pre prepravu a ukladanie CO2.



Komisia posúdi aj objemy CO2, ktoré je potrebné odstrániť priamo z atmosféry (priemyselné odstraňovanie uhlíka), aby sa splnili ambície EÚ v oblasti znižovania emisií na roky 2040 a 2050, a posúdi celkové ciele a politické opatrenia na ich dosiahnutie. To bude zahŕňať aj posúdenie toho, ako by bolo možné účtovať presuny a trvalé uskladnenie v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS).



Okrem toho EK vypracuje usmernenia na procesy povoľovania projektov a vytvorí atlas potenciálnych úložísk zachyteného uhlíka. V spolupráci s členskými štátmi vyvinie agregačný nástroj na "spárovanie" dodávateľov CO2 s prevádzkovateľmi prepravy a skladovania a odberateľmi CO2.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)