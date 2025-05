EÚ pomôže s vyšetrovaním výpadkov elektriny v Španielsku a Portugalsku

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) je pripravená prispieť k „dôkladnému vyšetrovaniu“ výpadkov elektriny v Španielsku a Portugalsku. Uviedol to v piatok eurokomisár EÚ pre energetiku Dan Jorgensen na sociálnej sieti, o čom informovala Európska redakcia (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



Jorgensen pripomenul, že energetická situácia v Španielsku a Portugalsku sa vrátila do normálu a spresnil, že tento incident je najvážnejší za takmer dve desaťročia v celej Európe. „Sme pripravení podporiť Španielsko a Portugalsko všetkými možnými spôsobmi, vrátane vykonania dôkladného vyšetrovania,“ oznámil eurokomisár.



Výpadok elektriny v Španielsku a Portugalsku podľa neho vyvolal obavy, či sa niečo podobné môže stať aj v iných členských krajinách EÚ. K výpadku podľa ENR došlo v čase, keď je eurokomisár Jorgensen poverený úlohou prepojiť európske elektrické siete. To by malo uľahčiť krajinám EÚ zdieľať elektrinu cezhranične, pričom panuje presvedčenie, že to môže znížiť náklady na energiu pre občanov a podniky.



Rozsiahly výpadok elektriny však zároveň vedie k otázkam o tom, či by aj iné krajiny EÚ mohli byť postihnuté, ak by tesnejšie prepojené elektrické siete umožnili Španielsku a Portugalsku napríklad čerpať elektrinu z iných krajín v prípade nových výpadkov.



ENR upozornila, že stále nie je jasné, čo spôsobilo rozsiahly výpadok elektriny, ktorý v pondelok (28. 4.) postihol Španielsko a Portugalsko. „Nemôže to byť pripísané konkrétnemu energetickému zdroju, ako napríklad obnoviteľnej energii,“ zdôraznil v tejto súvislosti Jorgensen. A dodal, že prepojené systémy elektrickej energie, solidarita a zelená, lokálne vyrábaná energia sú kľúčom k tomu, aby bol európsky energetický systém odolnejší.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)