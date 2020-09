EÚ chce predĺžiť zmiernenie nariadenia o leteckých slotoch

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že pripravuje predĺženie cielených právnych predpisov z marca tohto roka, ktoré dočasne zmiernili povinnosti leteckých spoločností súvisiacich s využívaním letiskových prevádzkových intervalov (slotov), čo si vyžaduje legislatíva EÚ.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová spresnila, že dočasné zmiernenie pravidiel by malo platiť aj pre zimnú sezónu 2020/2021 až do 27. marca 2021.



Komisia v pondelok prijala správu o možnom rozšírení zmien a doplnení nariadenia o leteckých slotoch EÚ, pretože pandémia nového typu koronavírusu pokračuje a doteraz mala vážne dosahy na leteckú dopravu a na celé odvetvie leteckého priemyslu.



Súčasné údaje ukazujú, že úroveň letovej prevádzky v Európe zostáva stále nízka a je nepravdepodobné, že by sa táto situácia zmenila už v blízkej budúcnosti. Pretrvávajúca neistota o prevádzkových intervaloch spôsobuje ťažkosti leteckým spoločnostiam, ktoré si potrebujú naplánovať svoje letové poriadky a plánovanie sťažuje aj letiskám a samotným cestujúcim.



"Oceňujem, že zástupcovia tohto odvetvia - letiská, letecké spoločnosti a koordinátori prevádzkových intervalov - dosiahli dohodu o tom, ako tieto problémy zmierniť. Chcem zdôrazniť dôležitosť tejto dohody. Leteckí prevádzkovatelia môžu začať plánovať a poskytnúť nadbytočnú kapacitu na letiskách, aby ju mohli využívať ostatní," opísala situáciu eurokomisárka. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že letecké spoločnosti a letiská budú dobrovoľne rešpektovať dohodnuté podmienky na zimnú sezónu 2020/2021.



Valeanová upozornila, že EÚ sa zamýšľa nad tým, ako zabezpečiť návrat k "normálnemu" režimu letiskových prevádzkových intervalov po tom, ako sa letová prevádzka vráti na stabilnejšie úrovne. Komisia s týmto cieľom už vedie konzultácie so širokou verejnosťou a zástupcami leteckého priemyslu a plánuje predložiť novú legislatívnu iniciatívu ešte do konca tohto roka.



Platnosť marcového návrhu EK o leteckých slotoch vyprší 24. októbra 2020. Letiskový slot znamená právo lietadla vzlietnuť alebo pristáť na preťaženom letisku v určitom čase dňa. Podľa nariadenia EÚ o letiskových prevádzkových intervaloch sa na letecké spoločnosti vzťahuje pravidlo "využiť alebo stratiť". Majú povinnosť využiť na leteckú premávku 80 percent pridelených prevádzkových intervalov, ináč na budúce obdobia stratia svoje práva na letecké prevádzkové intervaly.



spravodajca TASR Jaromír Novak