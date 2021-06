Brusel 16. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) chce predĺžiť zrušenie roamingových poplatkov. Podľa aktuálnej legislatívy by sa malo skončiť v júni 2022.



Spotrebitelia by teda aj po júni 2022 mali naďalej môcť v rámci EÚ telefonovať v zahraničí, posielať SMS a surfovať na internete za rovnaké ceny ako doma. Krajiny EÚ sa v stredu dohodli na predĺžení zrušenia roamingových poplatkov, čo však ešte bude musieť schváliť Európsky parlament (EP).



Spotrebitelia nemusia v rámci EÚ rovnako ako na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku platiť roamingové poplatky od júna 2017. EÚ chce príslušnú reguláciu predĺžiť, aby platila aj po júni 2022, pričom ju ešte chcú mierne upraviť. Napríklad, spotrebitelia by mali mať k dispozícii podľa možnosti rovnakú sieťovú kvalitu. Spotrebitelia tiež majú byť chránení pred prudkým nárastom cien v roamingu na trajektoch a v lietadlách.