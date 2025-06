EÚ chce pridať Rusko na zoznam so slabou kontrolou prania peňazí

Brusel 6. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) zvažuje, že zaradí Rusko na svoj „šedý“ zoznam krajín s laxnými opatreniami proti praniu špinavých peňazí. Uviedli to v piatok noviny Financial Times s odvolaním sa na zdroje z Európskej komisie, podľa ktorých zatiaľ nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cieľom tohto kroku, ktorý má výraznú podporu medzi poslancami Európskeho parlamentu (EP), je zvýšiť finančný tlak na Moskvu. Konečné rozhodnutie sa očakáva začiatkom budúceho týždňa po krátkom meškaní z administratívnych dôvodov.



Po zaradenie Ruska do tohto zoznamu budú musieť finančné inštitúcie sprísniť kontroly pri transakciách s ruskými subjektmi, čo by mohlo viesť k zvýšeniu nákladov aj rizík spojených s reputáciou Ruska.