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EÚ chce rozšíriť roamingové služby aj na šesť krajín západného Balkánu
Pred vstupom do oblasti RLAH sa každá z krajín západného Balkánu bude musieť plne zosúladiť s legislatívou EÚ v oblasti roamingu a implementovať jej prvky.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Predstavitelia členských štátov (Rada EÚ) vo štvrtok v Bruseli schválili začatie rokovaní so šiestimi krajinami západného Balkánu (skupina WB6) - Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Kosovom, Severným Macedónskom a Srbskom - s cieľom rozšíriť roamingovú službu „Roam Like at Home“ (RLAH) aj na partnerov z týchto krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cyperská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Marilena Raounová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá uviedla, že rozhodnutie začať rokovania o rozšírení oblasti telefonickej služby „Roam Like at Home“ na západný Balkán vysiela jasný signál o záväzku EÚ voči tomuto regiónu.
„Lepšia prepojenosť znamená väčšie príležitosti pre občanov, podniky a hospodársku spoluprácu. Prácou na rozšírenej spoločnej roamingovej oblasti robíme výhody európskej integrácie hmatateľnými v každodennom živote ľudí. Je to viac než len technický krok - je to konkrétna demonštrácia našej spoločnej budúcnosti, posilnenie väzieb v celom regióne a potvrdenie európskej cesty západného Balkánu,“ vysvetlila Raounová.
Oblasť RLAH umožňuje spotrebiteľom telefonovať, posielať textové správy a používať mobilné dáta počas cestovania do zahraničia bez platenia dodatočných poplatkov za roaming za rovnakých podmienok ako doma.
RLAH od 1. januára 2026 umožňuje občanom z 27 členských krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko - volanie, posielanie SMS a dát bez dodatočných roamingových príplatkov, aj ak sa nachádzajú na Ukrajine alebo v Moldavsku.
Po štvrtkovom rozhodnutí Rady EÚ začne Európska komisia rokovania o sektorových dohodách aj s každou z partnerských krajín WB6 - tie vytvoria inštitucionálny rámec potrebný na ich implementáciu a riadenie. Sektorové dohody budú zakotvené v existujúcich dohodách o stabilizácii a pridružení, ktoré podporujú stabilitu regiónu, hospodársku integráciu a zblíženie s EÚ.
Pred vstupom do oblasti RLAH sa každá z krajín západného Balkánu bude musieť plne zosúladiť s legislatívou EÚ v oblasti roamingu a implementovať jej prvky. Komisia posúdi právny súlad a potvrdí, že boli splnené potrebné podmienky.
Po pozitívnom posúdení bude spoločný orgán, zriadený podľa každej z príslušných dohôd, môcť rozhodnúť o recipročnom otvorení roamingových trhov EÚ a partnerských krajín skupiny WB6, čo umožní občanom a podnikom využívať roamingové služby bez dodatočných poplatkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cyperská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Marilena Raounová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá uviedla, že rozhodnutie začať rokovania o rozšírení oblasti telefonickej služby „Roam Like at Home“ na západný Balkán vysiela jasný signál o záväzku EÚ voči tomuto regiónu.
„Lepšia prepojenosť znamená väčšie príležitosti pre občanov, podniky a hospodársku spoluprácu. Prácou na rozšírenej spoločnej roamingovej oblasti robíme výhody európskej integrácie hmatateľnými v každodennom živote ľudí. Je to viac než len technický krok - je to konkrétna demonštrácia našej spoločnej budúcnosti, posilnenie väzieb v celom regióne a potvrdenie európskej cesty západného Balkánu,“ vysvetlila Raounová.
Oblasť RLAH umožňuje spotrebiteľom telefonovať, posielať textové správy a používať mobilné dáta počas cestovania do zahraničia bez platenia dodatočných poplatkov za roaming za rovnakých podmienok ako doma.
RLAH od 1. januára 2026 umožňuje občanom z 27 členských krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko - volanie, posielanie SMS a dát bez dodatočných roamingových príplatkov, aj ak sa nachádzajú na Ukrajine alebo v Moldavsku.
Po štvrtkovom rozhodnutí Rady EÚ začne Európska komisia rokovania o sektorových dohodách aj s každou z partnerských krajín WB6 - tie vytvoria inštitucionálny rámec potrebný na ich implementáciu a riadenie. Sektorové dohody budú zakotvené v existujúcich dohodách o stabilizácii a pridružení, ktoré podporujú stabilitu regiónu, hospodársku integráciu a zblíženie s EÚ.
Pred vstupom do oblasti RLAH sa každá z krajín západného Balkánu bude musieť plne zosúladiť s legislatívou EÚ v oblasti roamingu a implementovať jej prvky. Komisia posúdi právny súlad a potvrdí, že boli splnené potrebné podmienky.
Po pozitívnom posúdení bude spoločný orgán, zriadený podľa každej z príslušných dohôd, môcť rozhodnúť o recipročnom otvorení roamingových trhov EÚ a partnerských krajín skupiny WB6, čo umožní občanom a podnikom využívať roamingové služby bez dodatočných poplatkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)