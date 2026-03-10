< sekcia Ekonomika
EÚ chce urýchliť odhaľovanie potravinových podvodov
Od utorka je platforma TraceMap prístupná vnútroštátnym orgánom vo všetkých členských štátoch EÚ.
Autor TASR
Brusel 10. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila novú platformu umelej inteligencie s názvom TraceMap, ktorej cieľom je urýchliť odhaľovanie potravinových podvodov, kontaminovaných potravín a ohnísk chorôb prenášaných potravinami v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že v súlade s prísnymi bezpečnostnými normami EÚ pre potraviny a dovážané výrobky tento nový nástroj posilní bezpečnosť spotrebiteľov a pomôže vnútroštátnym orgánom účinnejšie pracovať tým, že inovuje spôsob, akým sa posudzujú riziká v oblasti bezpečnosti potravín a podvodná činnosť, spôsob akým sa podvody odhaľujú a ako treba na ne reagovať.
Platforma TraceMap bude používať umelú inteligenciu (AI) na zlepšenie posudzovania rizík v oblasti bezpečnosti potravín zjednodušením prístupu ku kritickým údajom a ich analýzou. Rýchlo identifikuje prepojenia medzi prevádzkovateľmi a zásielkami, pomôže monitorovať celý agropotravinový dodávateľský reťazec po zistení rizika, čo umožní rýchlejšie stiahnutie nebezpečných alebo podvodných výrobkov z trhu.
Od utorka je platforma TraceMap prístupná vnútroštátnym orgánom vo všetkých členských štátoch EÚ. Tie dostali možnosť lepšie zamerať kontroly a vykonávať dôkladnejšie vyšetrovania bez toho, aby boli potrebné dodatočné zdroje.
Rozsiahle údaje z existujúcich agropotravinárskych systémov EÚ využije na rýchle sledovanie obchodných modelov a výrobných tokov. Platforma zlepší presnosť skríningu, urýchli odhaľovanie podozrivých prevádzkovateľov a pomôže vyšetrovateľom odhaliť potravinové podvody a ohniská nákazy spôsobené potravinami a rýchlo odstrániť z trhu nevyhovujúce výrobky.
Platforma umožňuje členským štátom odstrániť nedostatky, riešiť zraniteľné miesta a posilniť svoje opatrenia na boj proti podvodom v agropotravinárskom sektore. Umožňuje tiež lepšiu kontrolu dovážaného tovaru v súlade s posilnenými opatreniami stanovenými vo vízii pre poľnohospodárstvo a potraviny.
Eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi v správe pre médiá vysvetlil, že TraceMap „prinesie revolúciu“ v schopnosti EÚ reagovať na krízy v oblasti bezpečnosti potravín a bojovať proti potravinovým podvodom. „Zabezpečí lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi a silnejšiu ochranu poľnohospodárov aj spotrebiteľov v EÚ. Kritická infraštruktúra na predchádzanie krízam a ich kontrolu, pomôže zvýšiť dôveru všetkých zainteresovaných strán v naše spoľahlivé systémy bezpečnosti potravín,“ vysvetlil Várhelyi.
TraceMap vytvorila EK s použitím technológie umelej inteligencie, ktorá spracúva, štruktúruje a interpretuje údaje z rôznych platforiem riadenia bezpečnosti potravín v celej EÚ.
