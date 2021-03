EÚ chce vyrábať pätinu svetovej produkcie polovodičov

Brusel 9. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) chce na konci tejto dekády vyrábať pätinu globálnej produkcie špičkových polovodičov. Plánuje tiež vyrobiť prvý kvantový počítač v priebehu piatich rokov v rámci snahy o zníženie závislosti od mimoeurópskych technológií.



Plán EÚ s názvom Digitálny kompas 2030 prichádza v čase, keď pandémia ochorenia COVID-19 odhalila závislosť bloku od dodávok kľúčových technológií od firiem z Číny a USA.



V pláne sa spomína aj význam polovodičov pre automobily, smartfóny, zariadenia pripojené na internet, vysoko výkonné počítače a umelú inteligenciu. Poukazuje pritom na fakt, že globálny nedostatok polovodičov núti automobilky na celom svete zastavovať alebo obmedzovať výrobu.



Podľa dokumentu EÚ, ktorý sa niektorým agentúram podarilo získať, Únia má ambíciu zvýšiť do roku 2030 výrobu polovodičov vrátane procesorov na úroveň najmenej 20 % svetovej produkcie. Plán majú predstaviť podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová a eurokomisár pre priemysel Thierry Breton.



EÚ v rámci plánu odporučí tiež investovať do kvantových technológií s tým, že by tieto technológie mohli zmeniť vývoj nových liekov a urýchliť sekvenovanie genómov. Únia by do roku 2025 chcela mať prvý počítač s kvantovou akceleráciou, uvádza sa v dokumente.



Európsky blok by zároveň chcel mať do roku 2030 približne 10.000 klimaticky neutrálnych zariadení na rozvoj vlastnej cloudovej infraštruktúry. Cieľom Bruselu je mať pokryté všetky európske domácnosti sieťou Gigabit do roku 2030, pričom všetky osídlené oblasti budú pokryté sieťou novej generácie 5G.



Pred uskutočnením však bude potrebné, aby tento plán schválili členské štáty EÚ aj Európsky parlament.