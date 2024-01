EÚ chce zlepšiť zamestnanecké rady s cieľom posilniť sociálny dialóg

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v stredu revíziu smernice o európskych zamestnaneckých radách (EZR) s cieľom zlepšiť sociálny dialóg v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že EZR sú informačné a poradné orgány, ktoré zabezpečujú účasť zamestnancov na rozhodnutiach týkajúcich sa nadnárodných otázok. Týka sa to spoločností s viac ako 1000 zamestnancami, ktoré pôsobia v najmenej dvoch členských štátoch EÚ alebo krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).



V roku 2023 Európsky parlament vyzval EK, aby posilnila úlohu a kapacitu EZR a exekutíva EÚ na to reaguje stredajším návrhom revízie smernice.



Podľa EK zmysluplné informovanie zamestnancov a porady s nimi v kľúčových rozhodnutiach môžu spoločnostiam pomôcť predvídať a riadiť zmeny spojené so zelenou a digitálnou transformáciou, riešenie nedostatku pracovnej sily alebo zavádzanie nových technológií. V nadnárodnom kontexte môžu európske zamestnanecké rady v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu.



Platná smernica načrtáva postupy zriaďovania EZR a informovania zamestnancov a porád s nimi o nadnárodných otázkach. Cieľom jej revízie je posilniť úlohu EZR tak, že sa uľahčí proces ich zriaďovania, podporí sa ich zmysluplnejšie informovanie a porady s nimi a zabezpečia sa potrebné kapacity na vykonávanie ich práce. Komisia chce, aby v dohodách o EZR sa uvádzali pridelené finančné a materiálne zdroje, pokiaľ ide o expertov, právne náklady a odbornú prípravu.



Navrhovaná revízia sa zameriava aj na posilnenie rodovej rovnováhy EZR.



Komisia chce ako novinku zabezpečiť poskytnutie rovnakých práv pracovníkom nadnárodných spoločností pôsobiacich v EÚ/EHP, pokiaľ ide o žiadosť o zriadenie novej EZR - umožní to 5,4 milióna pracovníkom v 320 nadnárodných spoločnostiach s už existujúcimi dohodami požiadať o zriadenie EZR.



Zadefinovaním pojmu nadnárodných záležitostí zas podľa EK zabezpečí, aby EZR dopĺňali prácu vnútroštátnych informačných a poradných orgánov a neprekrývali sa s ňou. A členské štáty by museli po novom informovať eurokomisiu o tom, ako môžu EZR začať súdne a prípadne správne konania, pričom členské štáty budú povinné zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie na presadzovanie smernice.



Návrh EK prerokuje Európsky parlament a členské štáty. Po schválení revidovanej smernice budú mať členské štáty jeden rok na jej prevedenie do vnútroštátneho práva. Nové pravidlá sa potom začnú uplatňovať o dva roky neskôr.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)