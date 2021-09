EÚ chce zmazať z čierneho zoznamu daňových rajov Seychely aj Dominiku

Brusel 28. septembra (TASR) – Ministri financií Európskej únie sa na budúci týždeň chystajú odstrániť Seychely, Dominiku a Anguillu z čierneho zoznamu daňových rajov. Panama so svojou žiadosťou o vymazanie z tohto zoznamu neuspela. Uviedla v utorok tlačová agentúra Reuters.



Čierny zoznam bol vytvorený v roku 2017 s cieľom bojovať proti rozsiahlym daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a bol pravidelne aktualizovaný s cieľom odstrániť alebo pridať daňové jurisdikcie v závislosti od ich reforiem v daňovej oblasti.



Daňoví experti EÚ odporučili vyradenie karibského ostrova Dominika, britského karibského územia Anguilla a ostrovného štátu Seychely z dôvodu, že sa zaviazali podrobiť sa dodatočnému preskúmaniu svojich daňových systémov s Globálnym fórom OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely.



Uvedené tri daňové jurisdikcie by mali byť presunuté na „sivý zoznam" krajín EÚ, ktoré prejavili odhodlanie vykonávať daňové reformy až do výsledku dohodnutého doplnkového preskúmania.



V prípade Panamy EÚ chýba záväzok tejto krajiny zrušiť alebo zmeniť a doplniť škodlivý režim oslobodenia od dane z príjmov pochádzajúcich zo zahraničia.



Na sivom zozname by malo zostať naďalej Turecko, pretože Ankara stále bráni automatickej výmene daňových informácií s Cyprom, členským štátom EÚ.



Rozhodnutie o ich vyradení z čierneho zoznamu sa očakáva 5. októbra na zasadnutí ministrom financií EÚ v Luxemburgu. V prípade schválenia všetkých navrhovaných zmien bude aktualizovaný čierny zoznam EÚ zahŕňať deväť daňových jurisdikcií: Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad a Tobago a Vanuatu. Štáty, ktoré sú na čiernej listine, podliehajú prísnejším kontrolám finančných transakcií s EÚ.