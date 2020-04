EÚ chce zmobilizovať 100 miliárd eur v prospech zamestnanosti

Brusel 2. apríla (TASR) – Európska komisia dnes oznámila, že zvyšuje svoju reakciu na pandémiu nového koronavírusu tým, že navrhuje zriadiť nástroj solidarity - tzv. SURE - vo výške 100 miliárd eur, ktorý pomôže pracovníkom udržať si príjmy a podnikom zostať pri živote. EK navrhla aj presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na nový koronavírus.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sa včera vyslovila za dôraznejšiu podporu krátkodobej práce podporovanej štátom (kurzarbeit), čo má pomôcť pri prekonávaní dôsledkov spojených s pandémiou.



Komisia spresnila, že tento návrh sa týka aj poľnohospodárov a rybárov a najodkázanejších kategórií osôb. Opatrenia sú založené na súčasnom rozpočte EÚ a snažia sa využiť každé dostupné euro.



"Musíme použiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Každé dostupné euro v rozpočte EÚ bude presmerované na riešenie krízy, každé pravidlo sa uvoľní, aby sa umožnilo rýchle a efektívne financovanie. Zmobilizujeme 100 miliárd eur, aby sme udržali ľudí v zamestnaní a podniky pri živote. Spájame sily s členskými štátmi s cieľom zachrániť životy a chrániť živobytie," vysvetlila von der Leyenová výhody iniciatívy SURE.



Uviedla, že nový nástroj poskytne pôžičky do výšky 100 miliárd eur krajinám, ktoré to potrebujú, aby zabezpečili, že pracovníci dostanú príjem a podniky si udržia zamestnancov. To ľuďom umožní aj naďalej platiť nájomné a účty, nakupovať potraviny a pre hospodárstvo zaistí stabilitu.



Pôžičky budú vychádzať zo záruk poskytnutých členskými štátmi a nasmerujú sa tam, kde budú najviac potrebné.



SURE bude podporovať krátkodobé pracovné programy a opatrenia, ktoré pomôžu členským štátom chrániť pracovné miesta, zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pred rizikom prepustenia a straty príjmu. Firmy budú môcť dočasne skrátiť hodiny zamestnancov alebo úplne prerušiť prácu, pričom štát poskytne podporu pre príjmy, ktoré nie sú odpracované. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu za súčasný stav núdze.



EK navrhla vytvorenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Zavedie sa používanie elektronických poukážok na zníženie rizika kontaminácie, ako aj možnosť nákupu ochranných prostriedkov pre tých, ktorí pomoc poskytujú.



Komisia vyšla v ústrety poľnohospodárom a rybárom, ktorí majú kľúčovú úlohu pri poskytovaní potravín. Členské štáty budú môcť poskytovať podporu rybárom na dočasné zastavenie rybolovných činností, poľnohospodárom v akvakultúre dočasne pozastaviť alebo znížiť produkciu a poskytnúť podporu organizáciám výrobcov na dočasné uskladnenie rybolovu a akvakultúry.



Komisia navrhne sériu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní príjemcovia mohli získať podporu, ktorú potrebujú, zo spoločnej poľnohospodárskej politiky - poskytnutím viac času na predloženie žiadostí o podporu a viac času, aby sa ich správy mohli spracovať, zvýšením záloh na priame platby a platby na rozvoj vidieka a viac flexibility pri kontrolách.



Všetky neviazané peniaze z troch fondov politiky súdržnosti - Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu - sa zmobilizujú s cieľom riešiť následky krízy v oblasti verejného zdravia. EK spresnila, že budú možné prevody medzi fondmi, ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Zrušia sa tiež požiadavky na spolufinancovanie, pretože členské štáty už využívajú všetky svoje prostriedky na boj proti kríze.